So viel haben die Stars wegen „Promi Big Brother“ abgenommen

Drucken Teilen

Bei „Promi Big Brother“ mussten die Kandidaten den Gürtel zwangsweise enger schnallen – denn im Container herrschte eine strikte Diät. Wie viel Gewicht haben die Teilnehmer verloren?

Köln – Eine Teilnahme bei „Promi Big Brother“ verlangt den Containerbewohnern zweifelsohne so einiges ab. Eingesperrt auf engstem Raum sind die Stars von der Gunst der Show-Verantwortlichen abhängig und müssen dabei außerdem regelmäßig skurrile Herausforderungen meistern. In der diesjährigen Staffel haben sich die PBB-Macher darüber hinaus noch eine besonders fiese Masche einfallen lassen. Denn statt üppiger Mahlzeiten gab es für die Promi-Kandidaten ausschließlich Haferschleim zu essen. Diese strikte Diät wurde nur äußerst selten durch eine Portion Nudeln mit Ketchup abgelöst. Kein Wunder also, dass im Container fleißig die Pfunde purzelten.

Fast alle „Promi Big Brother“-Kandidaten haben während ihrer Teilnahme abgenommen

Bei den „Promi Big Brother“-Teilnehmern machte sich die eintönige Schonkost natürlich schnell auf der Waage bemerkbar. Jürgen Milski (60) verriet beispielsweise gegenüber Promiflash, dass er während seiner „Promi Big Brother“-Zeit „drei bis vier Kilo“ verloren habe — obwohl er den Container bereits als einer der ersten wieder verlassen musste.

10 Jahre „Promi Big Brother“: Diese Skandale bleiben unvergessen Fotostrecke ansehen

Patricia Blanco (52) wiegt nach ihrem Auszug ebenfalls „ein bis zwei Kilo“ weniger. Für Manuela Wisbeck (40) war die Zwangsdiät derweil der blanke Horror, denn aufgrund ihrer Magenverkleinerung darf die Schauspielerin derzeit gar keine Haferflocken essen. „Ich kann mir vorstellen, dass wirklich noch einiges runtergegangen ist. Ich schätze mal um die vier bis acht Kilo bestimmt“, berichtet Wisbeck, die wegen ihres Haferflockenverbots letztendlich zum Hungern gezwungen war. „Mein BH – da ist gar keine Brust mehr drin.“

Ein „Promi Big Brother“-Teilnehmer litt besonders unter dem Speiseplan

Den absoluten Abnehmrekord stellte jedoch Dominik Stuckmann (31) auf. Wie der Reality-Star seinen Fans in einer Instagram-Story mitteilte, habe er nämlich sage und schreibe zwölf Kilo im „Promi Big Brother“-Container gelassen. Die verlorenen Pfunde muss sich Stuckmann für seine Gesundheit jetzt schnellstmöglich wieder anfuttern.

Bei „Promi Big Brother“ mussten die Kandidaten den Gürtel zwangsweise enger schnallen – denn im Container herrschte eine strikte Diät. Wie viel Gewicht haben die Teilnehmer verloren? © Sat.1 / Willi Weber

Eine, die dagegen bisher noch nicht über ihren Gewichtsverlust bei der TV-Show gesprochen hat, ist Yeliz Koc (30). Die Influencerin schien keine zu großen Probleme mit der Haferschleimdiät zu haben, denn immerhin ging sie am Ende der diesjährigen Staffel als Siegerin aus der Show hervor. Peter Klein hingegen verteilte bei „Promi Big Brother“ eine Spitze gegen Ü50-Frauen – weshalb Désirée Nick öffentlich mit ihm abrechnete. Verwendete Quellen: Promiflash, Instagram, Bunte