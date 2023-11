Michelles Abrechnung zum Karriere-Ende: Das gibt sie ihrer Tochter Marie Reim mit

Von: Diane Kofer

Drucken Teilen

Schlagersängerin Michelle hat verkündet, ihre Karriere zu beenden. Ihre Tochter Marie Reim startet hingegen gerade durch. Doch Michelle warnt vor der Branche.

Berlin – Giovanni Zarrella (45) lädt heute Abend wieder einmal zur großen „Giovanni Zarrella Show“ ein. Als ersten Gast begrüßte der Moderator Schlager-Star Michelle (51). Nach ihrem Auftritt sprach diese nicht nur über ihre eigene Karriere, sondern auch über ihre Tochter Marie Reim (23) – und schlug dabei ernste Töne an.

Warnung an Marie Reim? Diesen Wunsch hat Schlagerstar Michelle für ihre Tochter

„Ich bin dreißig Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen. Ich möchte nicht länger in diesem vergifteten Umfeld bleiben“ – mit diesen Worten verkündete Michelle vor wenigen Wochen ihr Karriere-Aus. Die klare Botschaft dahinter: In der Schlagerbranche haben es die Künstler nicht leicht. Während sich Michelle auf ihren Abschied aus der Musikwelt vorbereitet, startet ihre Tochter Marie gerade voll durch und ist auf der Überholspur. Doch passt Michelle das überhaupt? In der „Giovanni Zarrella Show“ warnt sie die Sängerin jetzt.

Liebes-Outing, Hunziker singt, Jana Ina fehlt: „Giovanni Zarrella Show“ in Bildern Fotostrecke ansehen

„Ich bin unfassbar stolz auf meine Tochter“, hält Michelle vor dem Auftritt ihrer Tochter fest. Doch dabei spreche sie vor allem als Mutter. Als Künstlerin, die die Branche kennt und seit Jahren damit zu kämpfen hat, sieht es etwas anders aus. „Ich wünsche ihr als Künstlerin, dass sie immer hinter sich stehen kann und dass sie immer den Weg gehen kann, den sie von ganzem Herzen gehen will“, hält die 51-Jährige fest. Damit spricht sie genau die Schwierigkeiten an, die sie selbst offenbar zu dem Entschluss gebracht haben, ihre Karriere zu beenden.

Michelle beendet ihre Karriere, ihre Tochter Marie Reim startet gerade durch. Die Sängerin hat einen Rat für ihren Nachwuchs. © Screenshot: „Die Giovanni Zarrella Show“/ ZDF (Fotomontage)

Auch viele andere Schlagerstars haben sich zuletzt geäußert und die Branche kritisiert. Nach Michelle prangerte auch Melissa Naschenweng (33) Missstände im Schlagergeschäft an. Verwendete Quellen: „Die Giovanni Zarrella Show“/ ZDF (Folge vom 23. November 2023)