Nur ein US-Promi bei „Wetten, dass..?“: Thomas Gottschalk kassiert massenhaft Absagen

Von: Lukas Einkammerer

Am 25. November moderiert Thomas Gottschalk zum letzten Mal „Wetten, dass..?“. Bei der Gästeliste musste der Kult-Entertainer aber etliche Absagen verkraften.

Friedrichshafen – Am kommenden Samstag, dem 25. November, läutet das ZDF das Ende einer Ära ein. Zum allerletzten Mal wird Thomas Gottschalk (73) als „Wetten, dass..?“-Moderator vor der Kamera stehen und die größten Namen der hiesigen Promiwelt auf seiner legendären Couch begrüßen. Auch an internationalen Interviewpartnern darf es in der prestigeträchtigen Show bekanntlich nicht mangeln – besonders üppig fällt die Liste der US-Gäste zum Gottschalk-Finale allerdings nicht aus.

Mit Cher, aber ohne Arnold Schwarzenegger: US-Promis wollen nicht zu „Wetten, dass..?“

Mit Helene Fischer (39), Shirin David (28), Matthias Schweighöfer (42) und Jan Josef Liefers (59) sind in Thomas Gottschalks letzter „Wetten, dass..?“-Show zahlreiche hochkarätige Vertreter der deutschen Musik- und Fernsehlandschaft geladen. Auch Kult-Sängerin Cher (77) und die britische Pop-Band Take That geben sich in der Messe Friedrichshafen die Ehre. Wer auf weitere internationale Größen hofft, wird am Samstagabend allerdings leer ausgehen.

Wie Thomas Gottschalk im Interview mit Radiomoderator Constantin Zöller (36) verrät, habe nur Cher seine Einladung angenommen – ihre Hollywood-Kollegen verzichten indessen auf die Chance, dem großen „Wetten, dass..?“-Finale beizuwohnen. „Die einzige alte Dame, die mich nicht hängen lässt“, scherzt Gottschalk und erklärt: „Das ist das Problem, dass die Amis bei Thanksgiving (Anm. d. Red.: Thanksgiving ist am Donnerstag, dem 23.11.) einfach nicht reisen wollen.“ Auch Arnold Schwarzenegger soll dem Showmaster am Telefon einen Korb erteilt haben.

„Wetten, dass..?“ am 25. November: Diese Stars sind dabei Helene Fischer Cher Bastian Schweinsteiger Ana Ivanović Matthias Schweighöfer Shirin David Take That Hazel Brugger Jan Josef Liefers Stefanie Stappenbeck Lena Mantler

Überraschendes Duett: Helene Fischer singt bei „Wetten, dass..?“ mit Shirin David

Ob Cher das ZDF-Publikum mit einer Gesangsdarbietung beglücken wird, bleibt noch abzuwarten – musikalisch dürften aber vor allem Helene Fischer und Shirin David für ein echtes Highlight sorgen. Obwohl die beiden Künstlerinnen sehr verschiedene Zielgruppen bedienen, werden sie gemeinsam auf der Bühne stehen und anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von „Atemlos durch die Nacht“ Helenes Mega-Hit als Duett inszenieren.

Von Arnold Schwarzenegger und vielen anderen US-Promis bekam Thomas Gottschalk für „Wetten, dass..?“ eine Absage. Nur Cher nahm seine Einladung an. © IMAGO/ABACAPRESS; IMAGO/Eventpress; IMAGO/Cover-Images (Fotomontage)

Seine Zeit bei „Wetten, dass..?“ neigt sich dem Ende, aus dem Fernsehen verschwindet Thomas Gottschalk aber keineswegs. Schon am 2. Dezember wird er durch die große Disney-Jubiläumsshow bei RTL führen, liefert sich dabei aber mit Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ein Quotenrennen. Verwendete Quellen: Instagram.com; ZDF