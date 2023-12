Bei „Aktenzeichen XY“-Abschied: Alfred Hettmer kommen die Tränen

Von: Jonas Erbas

Über 20 Jahre lang war Alfred Hettmer bei „Aktenzeichen XY … ungelöst“ für die Schlussabfrage zuständig. Entsprechend emotional fiel sein Abschied aus.

München – Seit 2002 ist Rudi Cerne (65) das Gesicht von „Aktenzeichen XY … ungelöst“, doch mit Kriminalist Alfred Hettmer (68), der in der sogenannten Schlussabfrage stets über die eingegangenen Zuschauerhinweise informierte, hatte der ehemalige Eiskunstläufer rund zwei Jahrzehnte so etwas wie einen indirekten Co-Moderator. Der trat nun ab.

Abschied bei „Aktenzeichen XY“: Rudi Cerne würdigt Alfred Hettmer

Seine letzte „Aktenzeichen XY … ungelöst“-Episode beging Alfred Hettmer am Mittwoch (29. November). Im Anschluss an die Sendung wurde der in Ingolstadt geborene Kriminalist und langjährige Leiter des Aufnahmestudios der Sendung ganz offiziell verabschiedet. „Die Zusammenarbeit war immer klasse, es hat immer Spaß gemacht, auch wenn es sich natürlich immer um ernste Themen handelt“, würdigte Rudi Cerne seinen Kollegen. „Das war dein letzter Auftritt heute und es fällt mir schwer, servus zu sagen.“

Auch Alfred Hettmer selbst fiel der Abschied nicht gerade leicht – obwohl er der Sendung indirekt erhalten bleibt: Er werde im kommenden Jahr noch an „drei bis vier Sendungen teilnehmen“, verriet der Ex-Kriminalbeamte, allerdings in einer anderen Rolle. So wolle er „die Kollegen vom bayerischen Landeskriminalamt im Aufnahmestudio unterstützen“. Das geschehe aber „nicht mehr vor, sondern hinter der Kamera“.

Letzte „Aktenzeichen XY“-Minuten: Alfred Hettmer kommen die Tränen

Im Anschluss bedankte sich Alfred Hettmer nicht nur bei Rudi Cerne und dem „Aktenzeichen XY“-Team, sondern vor allem auch bei den treuen Zuschauern. Er habe „immer sehr viel positive Rückmeldung erhalten“, freute sich der 68-Jährige und bekam, angesichts der anstehenden Abschieds, feuchte Augen. „Das geht mir natürlich auch ein bisschen nahe“, erklärte er sich mit einem freundlichen, aber leicht berührten Lächeln.

Bei seinem „Aktenzeichen XY … ungelöst“-Abschied bekam Alfred Hettmer feuchte Augen. Kein Wunder: Über 20 Jahre war der Kriminalist ein wichtiger Teil der ZDF-Sendung gewesen. © Screenshot/ZDF/ZDFmediathek/Aktenzeichen XY … ungelöst

Den vakanten Posten soll nun ein Ermittler-Team übernehmen: Künftig werden Fabian Puchelt und Stephanie Wossilius vom LKA Bayern die eingegangenen Hinweise zusammenfassen und auswerten. Veränderungen stehen derzeit auch in vielen anderen Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an: So stehen Florian Silbereisens (42) ARD-Schlagershows auf der Kippe, weil ein neuer TV-Intendant sparen möchte. Verwendete Quellen: „Aktenzeichen XY … ungelöst“ (ZDF/ZDFmediathek; Ausgabe vom 29. November 2023), Deutsche Presse-Agentur (dpa)