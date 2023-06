Polizeiruf 110 aus München: Viele ärgert Ende von letzter „Bessie“-Folge – andere liefern düstere Erklärung

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ein Fall, der im Gedächtnis bleibt: Der letzte Auftritt von Verena Altenberger als „Polizeiruf 110“-Ermittlerin wird heiß diskutiert. Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler.

München – Eine Serie von Messer-Morden, verschwörerische Mächte, rätselhafte Visionen, eine blutbeschmierte Videokassette sowie ein Krankenhaus namens „Eisbachklinik“, in dem seltsame Dinge vor sich gehen: Die „Polizeiruf 110“-Folge „Paranoia“ vom Sonntag (11.6.) sparte nicht mit spektakulären Zutaten. Historisch wurde die Episode aber durch eine andere Tatsache: Es war der letzte von sechs Auftritten von Verena Altenberger als Ermittlerin Elisabeth („Bessie“) Eyckhoff in der ARD-Reihe. Hier lesen Sie die TV-Kritik von Rudolf Ogiermann.

Düsterer Polizeiruf 110 mit mehreren Morden

Die Story: Rettungssanitäterin Sarah (Marta Kizyma), die passenderweise mit Nachnamen wie der große Aufklärer Kant heißt, wird zusammen mit ihrem Kollegen Carlo Melchior (Timocin Ziegler) zu einem Noteinsatz gerufen. Sie finden eine schwer verletzte, blutüberströmte Frau zwischen Leben und Tod und bringen sie ins Krankenhaus.

Szenenfoto aus „Paranoia“: Verena Altenberger verlässt den „Polizeiruf 110“. © Sabine Finger/Amalia Film/Dragonbird Films/BR/dpa

Doch als Sarah sich am nächsten Tag erkundigen will, wie es der Patientin geht und ob sie überlebt hat, heißt es, die Frau sei gar nicht eingeliefert worden. In ihrer Tasche findet Sarah dann ein verstörendes Video, das die Frau ihr im Todeskampf noch zugesteckt haben muss. Aber niemand, dem Sarah diese Geschichte erzählen will, will sie hören. Schließlich habe sie doch letztens erst Lügengeschichten über ihren Ex-Freund und Kollegen Carlo erzählt. Die Trennung von ihm habe sie nicht verkraftet. Durchgedreht, die Frau, paranoid, so die Meinung, die offenbar alle teilen - bis auf Kommissarin Bessie.

Als Carlo, mit dem sie über den mysteriösen Einsatz und die verschwundene Patienten sprechen möchte, tot in seiner Wohnung liegt, wird Sarah selbst zur Verdächtigen und ihr und Bessie dämmert, dass da eine ganz große Verschwörung im Gange sein muss. Oder?

Polizeiruf 110 aus München: Was ist wahr, was ist Täuschung, was ist Lüge?

Altenbergers letzter „Polizeiruf“ hat es in sich: Was ist wahr, was Täuschung, was Lüge? Und wer steckt alles mit drin? Der Bayerische Rundfunk verabschiedet Altenberger und ihre Figur Bessie mit einer überaus spannenden Folge, bei der vor allem das Ende unter die Haut geht - auch wenn es anders ausfällt als Altenberger es sich ausgesucht hätte.

„Als ich gefragt wurde, wie ich gerne gehen würde, habe ich gefragt, ob ich nicht jemanden erschießen könnte. Einfach mal selber“, sagte sie im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Aber ich glaube, das dürfen Kommissarinnen nicht. Ich glaube, es gibt so ungeschriebene Tatort-Polizeiruf-Gesetze und die positive Heldin darf am Ende dann doch nicht der Racheengel werden.“

Altenberger stirbt auch als Eyckhoff nicht den eindeutigen Serientod auf der Mattscheibe wie andere vor ihr. Die 90 Minuten enden ohne klassisch „runden“ Schluss: Vielmehr begleitet Eyckhoff die schwer verletzte Kant in einem Rettungswagen in die ominöse Eisbachklinik und blickt aus dem Heckfenster. In dem Moment folgt der Abspann. Zuvor wurden Erklärungsversuche für die Morde - nicht alle sind wohl derselben Person zuzuordnen - zwar geäußert, aber es bleibt bei handfesten Spekulationen statt einer deutlichen Aufklärung.

Für viele Zuschauer fehlte deswegen am Schluss etwas. Das zeigte sich in den Facebook-Kommentaren direkt nach der Ausstrahlung. „So ein Quatsch dieser Polizeiruf und das Ende????“, „War ein super Krimi! Nur den Schluss fand ich nicht so gut, ich finde, ein Krimi sollte ein klares Ende haben“, „Grauenvolle Ende... wenn es offen bleibt“, schreiben verärgerte Fans.

Mit dieser Szene endet die „Polizeiruf 110“-Folge. © Screenshot ARD

Polizeiruf 110: Mögliche Erklärung fürs Ende - Verschwindet auch Bessie Eyckhoff in der Eisbachklinik?

Wie die Szenerie wohl weitergeht? Manche äußern einen düsteren Verdacht: Sowohl Kant als auch Ermittlerin Eyckhoff werden in der Eisbachklinik landen und die Sache ein schlimmes Ende nehmen. „Schade, dass beide wohl in der Klinik verschollen gehen“ und „Das Ende ist nicht offen. Sie wurden gemeinsam in die ‚besagte‘ Klinik umgeleitet“ und „War eben ein Schluss zum Weiterdenken“, schreiben Zuschauer.

Eine andere Zuschauerin erklärt noch ausführlicher: „Ich fand den Schluss ziemlich klar? RTW (Rettungswagen, Anm. d. Red.) wird in die besagte Klinik geleitet, im Schlussbild ließ sich erkennen, dass der RTW verfolgt wird - Schlussfolgerung: Die beiden Frauen werden den Tod finden. Auch hier wird es keine ‚Einlieferung ins Krankenhaus“ geben.‘ Stirbt also Eyckhoff doch den Serientod, ohne dass es gezeigt wird, nämlich nach dem Abspann? Kurz davor wurde der Rettungswagen schließlich durch einen Funkspruch in die Eisbachklinik umgeleitet, in der schon ein anderes Opfer verschwand, um später tot aufgefunden zu werden.

Im Gedächtnis bleibt die „Polizeiruf 110“-Folge jedenfalls bei vielen, wie sich an den Stimmen zeigt. „Hasst mich ruhig, aber ich fand es heute hervorragend“, „Meine Nerven! Hammer. Und dieses Gänsehaut-Ende, top“ und „Mega! Ich bin begeistert, auch vom offenen Ende“, heißt es. Ein anderer Zuschauer schreibt: „WOW! Rasant! Spannend bis zum Schluss. Großartige Regieführung mit klugem Blick auf Details. Am beeindruckendsten die ‚paranoide‘ Sarah Kant. Umwerfende Performance von Marta Kizyma!“

Im nächsten „Polizeiruf 110“ aus München ist dann Altenbergers Nachfolgerin Johanna Wokalek als Ermittlerin zu sehen. Sie blicke ein bisschen mit Wehmut zurück, sagte Altenberger, die den „Polizeiruf 110“ auf eigenen Wunsch verlässt. Ihre Rolle habe sie sehr gemocht: „Bessie, du wirst mir fehlen.“ Hier lesen Sie mehr zu ihrer Nachfolgerin Johanna Wokalek im Münchner „Polizeiruf 110“. (lin mit dpa)