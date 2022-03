Instagram-Update

Beatrice Egli hat große Neuigkeiten: In ihrer Schlagershow Ende April treten nämlich nicht nur einheimische Schlagergrößen auf. Auch ein „absoluter Weltstar“ wird bei ihr auf der Bühne stehen, wie sie via Instagram nun verrät. Wer dieser Weltstar ist, behält sie allerdings noch für sich.

Leipzig - Beatrice Egli darf sich freuen, denn die Schlagersängerin bekommt nun ganz offiziell ihre eigene TV-Show. Aus „SWR Schlager - Die Show“ wird am 23. April die „Beatrice Egli Show“. Ein ganz besonderes Highlight: Ihre Fans können live mit dabei sein. Tickets sind noch verfügbar.

Auch was eine üppige Gästeliste angeht, steht Moderationsneuling Beatrice Egli den alten Showhasen in nichts nach: Auch sie setzt auf namhafte Musik-Acts und erstklassige Unterhaltung. So stehen unter anderem Ross Antony, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Kerstin Ott und Francine Jordi auf der Bühne. Außerdem soll es einen Überraschungsgast geben, wie die Schlagersängerin jetzt auf Instagram verrät.

„Absoluter Weltstar“: Beatrice Egli lässt ihre Fans rätseln - Wer ist der Überraschungsgast für ihre Show?

„Einen Gast habe ich euch noch nicht verraten“, so Beatrice Egli in ihrer neusten Instagram-Story. Doch die Schlagersängerin macht es spannend und verrät noch nicht, um wen es sich handel. Einen Hinweis gibt es dann aber schon: „So viel sei gesagt: Er ist ein absoluter Weltstar. Seine Stimme ist wirklich magisch“. Wenn ihre Fans ihn mal live erleben wollen, dann müsse man unbedingt in ihre Show kommen.

„Das wird wirklich ein richtig, richtig schöner Abend“, verspricht Beatrice Egli ihren Fans. „Ich bin total in den Vorbereitungen und bin jetzt schon total aufgeregt. Das müsst ihr erleben. Es wird eine unvergesslich schöne Sendung“.

Beatrice Egli ist allerdings selbst ein gerngesehener Gast in vielen großen Schlagershows. Am 30. April sorgt sie beispielsweise bei „Schlagerspaß mit Andy Borg“ für gute Stimmung in seiner Weinstube. Verwendete Quellen: Instagram/beatrice_egli_offiziell