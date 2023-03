Jury-Aufstand hinter DSDS-Kulissen: Bohlen wohnt in Luxus-Bunker, Rest in Absteige

Von: Lisa Klugmayer

Jetzt geht die DSDS-Jury auf die Barrikaden. Denn während Dieter Bohlen während des Recalls in einem Luxushotel residiert, müssen Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony mit weniger auskommen.

Phuket/Thailand – Der DSDS-Recall ist im vollen Gange. Die restlichen Kandidaten kämpfen am Samstag um einen der begehrten Plätze der fünften und verletzen Recallrunde. Was die Zuschauer zu Hause nicht mitbekommen: bei der Jury kam es zu einer Revolte, weil Dieter Bohlen (69) eine Sonderbehandlung bekam.

Um näher am Produktionsort vom diesjährigen DSDS-Recall zu sein, wohnt die Jury eigentlich ganz in der Nähe auf einer kleinen Insel. Alle, bis auf Dieter Bohlen. Der Poptitan und Jurychef wohnt in Phuket in einem Luxushotel. Doch wie BILD nun erfuhr, haben Pietro Lombardi (30), Katja Krasavice (26) und Leony (25) jetzt auch ihre Koffer gepackt und sind in das Luxushotel von Dieter Bohlen gezogen.

Der Grund? „Pietro, Leony und Katja sind ausgezogen, da sie keine Privatsphäre hatten und auch mit dem Zustand des Ressorts nicht zufrieden waren“, so ein Insider zu BILD. Denn Hotel-Mitarbeiter sollen dort Renovierungsarbeiten an den umliegenden Häusern vorgenommen haben und mit Schubkarren durch die Gärten der Jury-Unterkunft gefahren sein. Keine Privatsphäre und Baulärm? Ein No-Go für Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony.

Dieter Bohlen wohnt nicht bei seinen DSDS-Jurykollegen – „Aus familiären Gründen“

Aber wieso war Dieter Bohlen überhaupt woanders untergebracht? Wie BILD weiß, übernimmt RTL alle Reisekosten des Poptitans. Bohlen bucht seine Hotels aber selbst und schickt dem Sender dann die Rechnung. Aus familiären Gründen habe Dieter Bohlen in dem Luxushotel auf Phuket eingecheckt.

Nach Sexismus-Skandal und Gagen-Leak geht jetzt die DSDS-Jury auf die Barrikaden. Denn während Dieter Bohlen während des Recalls in einem Luxushotel residiert, muss der Rest mit weniger auskommen. (Fotomontage) © RTL/Markus Hertrich & Instagram/Dieter Bohlen

Apropos DSDS: Die letzte Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ lässt sich RTL einiges kosten. Was viele überraschen dürfte: Katja Krasavice bekommt deutlich mehr Gage als der einstige DSDS-Sieger Pietro Lombardi. Verwendete Quellen: bild.de