"Adam sucht Eva" 2017: Die Sendezeiten auf RTL

"Adam sucht Eva" läuft 2017 eine Woche lang auf RTL. Hier finden Sie die Sendezeiten der neuen Folgen sowie die Termine für Start und Finale.

Ab November zeigt RTL die vierte Staffel der Nackt-Kuppel-Show „Adam sucht Eva“. Weil es sich für den Privatsender im vergangenen Jahr im Hinblick auf die Einschaltquoten auszahlte, neben den Normalos auch einige Promi-Kandidaten auf eine Südsee-Insel zu schicken, wird dieses Konzept auch heuer wiederholt.

Im vergangenen Jahr schickte RTL sieben Promi-Kandidaten und "Normalo"-Singles zum Flirten (und - glaubt man den Gerüchten - noch mehr) auf eine einsame Insel. Gut, so einsam war die ja nicht. Immerhin war eine komplette Produktions-Crew zur Stelle, um jeden Moment mit der Kamera einzufangen. Auch wenn die Promis eher in die Kategorien „C“ bis „F“ fielen (unter anderem waren Bohlen-Affäre Janina Youssefian und Ex-Dschungelkönig Peer Kusmagk dabei): Die Zuschauer fanden Gefallen an der Neuausrichtung des Formates. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erreichte RTL Anfang Oktober 2016 mit der dritten Staffel von „Adam sucht Eva“ im Schnitt 16,8 Prozent Marktanteil. Pro Tag schalteten zwischen 2,39 und 2,71 Millionen Zuschauer ein. Die ersten beiden Staffeln von „Adam sucht Eva“ (nur mit „Normalos“ liefen im Sommer 2014 und 2015 noch als wöchentliche Sendung mit deutlich weniger Erfolg).

Mittlerweile gehen schon die Namen der Promi-Kandidaten für „Adam sucht Eva“ 2017 durch die Medien. Noch hat RTL offiziell keine Kandidaten bestätigt. Aber: Die in Sachen RTL-Sendungen immer verblüffend gut informierte Bild-Zeitung hat die Namen längst enthüllt. Was einer inoffiziellen Bestätigung gleichkommt.

Die vierte Staffel wurde übrigens schon im Juni abgedreht.

Hier erfahren Sie alles zu den Sendezeiten von „Adam sucht Eva“ 2017. Und: Wir verraten Ihnen die Termine für Start und Finale der vierten Staffel.

+ "Adam sucht Eva – Promis im Paradies" wurde im Juni 2017 zum vierten Mal auf dem Tikehau Atoll in der Südsee, Französisch-Polynesien, gedreht. © MG RTL D

"Adam sucht Eva" 2017: Wann ist der Start der vierten Staffel?

Der Start: Die vierte Staffel von „Adam sucht Eva“ beginnt am Samstag, 11. November 2017. RTL zeigt eine Woche lang jeden Abend eine Folge der Sendung.

Das Finale von „Adam sucht Eva“ 2017 findet demnach am Samstag, 18. November 2017, statt.

An den meisten Abenden startet die Sendung um 22:15 Uhr. Zwei Folgen von „Adam sucht Eva“ 2017 beginnen rund 45 Minuten später (gegen 23.00 Uhr).

Die erste Folge der vierten Staffel am 11. November sowie die beiden letzten Folgen am 17. und 18. November dauern zwei Stunden. Alle anderen Folgen von „Adam sucht Eva“ 2017 dauern jeweils eine Stunde.

„Adam sucht Eva“ 2017: Die Sendezeiten der vierten Staffel

Datum Sendezeit (Beginn) Ende Folge Samstag, 11.11. 22.15 Uhr 0.05 Uhr 1 (Staffelstart von "Adam sucht Eva" 2017) Sonntag, 12.11. 22.50 Uhr 23.50 Uhr 2 Montag, 13.11. 22.15 Uhr 23.15 Uhr 3 Dienstag, 14.11. 23.00 Uhr 0.00 Uhr 4 Mittwoch, 15.11. 22.15 Uhr 23.15 Uhr 5 Donnerstag, 16.11 22.15 Uhr 23.15 Uhr 6 Freitag, 17.11. 22.15 Uhr 0.00 Uhr 7 Samstag, 18.11. 22.15 Uhr k.A. 8 (Finale von „Adam sucht Eva“ 2017)

„Adam sucht Eva“: Das sind die Kandidaten

Bastian Yotta

Djamila Rowe

Melody Haase

Timur Ülker

Desirée Nick

Patricia Blanco

Natalia Osada

Martin Kesici

Marius Hoppe

+ Sie ist schon in Folge 1 von „Adam sucht Eva“ 2017 zu sehen: Patricia Blanco (46, Tochter von Roberto Blanco). © MG RTL D

Welche Promi-Kandidaten sieht man in der ersten Folge von „Adam sucht Eva“ 2017?

Sechs Singles (Promis und Normalos) ziehen in der ersten Folge von „Adam sucht Eva“ 2017 auf die Südsee-Insel:

Die Promis sind:

Patricia Blanco (46, Reality-Darstellerin, "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!")

Timur Ülker (28, Musiker und Schauspieler, "Köln 50667")

Melody Haase (23, Sängerin, "DSDS")

Die Normalos sind:

Beabrice (21, aus Grevenbroich)

Konrad (31, aus Schalkau)

Michael (23, aus dem Saarland).

In den weiteren Folgen werden immer mehr nackte Singles auf die Insel kommen, was für Gefühlschaos sorgen wird.

Worum geht es bei „Adam sucht Eva“ 2017?

Das Konzept und die Regeln von "Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies" (so der vollständige Titel der Show) sind ziemlich simpel: Mehrere prominente Frauen und Männer „stranden“ mit einigen „Normalos“ auf dem einsamen Tikehau Atoll in der Südsee (das allerdings von einer kompletten RTL-Crew bevölkert ist). Dort begegnen sich die Kandidaten zum ersten Mal - und zwar völlig unbekleidet.

Auf die Südseeinsel dürfen die Teilnehmer nichts weiter mitnehmen als ihre „Love Bag“. In diesem Beutel sind private Gegenstände. Ihre erste Nacht verbringen die Kandidaten am Strand in rustikalen Holzhütten. Tag für Tag bzw. Folge für Folge kommen immer neue Promi-Kandidaten auf die Insel, um die neue Liebe zu finden oder sich in bereits bestehende Liebeleien zu drängen. Dann müssen die Teilnehmer bei „Adam sucht Eva“ auch noch verschiedene Prüfungen absolvieren, um auf der Insel bleiben zu dürfen. Und dann bekommen sie noch die Chance, um Einzeldates zu spielen. Wer erfolgreich ist, kann mit seinem Date die Nacht unter freiem Himmel verbringen.

fro