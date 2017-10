Timur Ülker geht bei „Adam sucht Eva“ auf Frauenjagd

Timur Ülker, bekannt aus „Köln 50667“, ist der erste von RTL verkündete Teilnehmer der Nackedei-Show „Adam sucht Eva“ 2017. Wickelt der deutsch-türkische Sunnyboy die Damen um den Finger?

München - RTL hat den ersten männlichen Teilnehmer für die Neuauflage von „Adam sucht Eva“ 2017 bekanntgegeben. Multitalent Timur Ülker, bekannt aus dem Trash-Format „Köln 50667“ begibt sich in paradiesisches Ambiente, um hüllenlos mit anderen männlichen und weiblichen Promi-Sternchen auf Tuchfühlung zu gehen. Bereits seit längerer Zeit kursieren Meldungen durch die Medienlandschaft, welche Bekanntheiten sich denn diesmal die Blöße geben und bei der Neuauflage der Sendung dabei sind. Mit Timur Ülker hat der Sender aus Köln den ersten Teilnehmer offiziell verkündet.

Der Deutsch-Türke wuchs im Hamburger Stadtteil Harburg auf und nahm von 2015 bis Frühjahr 2017 eine der Hauptrollen bei dem „Scripted-Reality“-Format ein, wo er den Rapper Cem Arslan verkörperte.

Timur Ülker: Bekannt durch „Köln 50667“, nackig bei „Adam sucht Eva“

Der Bekanntheitsgrad von Ülker in Deutschland wird sich ab November sicher weiter steigern, was auch seinem Vorhaben zugutekommt, in der Musikbranche Fuß zu fassen: Seine aktuelle Single heißt "Ich fahr mit dir" und erscheint am Donnerstag, 19. Oktober 2017 als Download. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Protagonist als Musiker in Erscheinung tritt: Grund für den Ausstieg bei der Kölner Soap-Serie war die Musik, das Album namens "120% Gefühl" kam bereits im März 2017 raus und habe laut eines Interviews mit kukksi viele „Tränen, Schweiß, Aufopferung, aber auch Freude gekostet".

+ Timur Ülker wird bei dem freizügigen RTL-Format auch seine Hose verlieren. © Instagram / Timur Ülker

Beatboxen, Rappen und Schreiben hatten schon seit jeher einen besonderen Platz in Timurs Leben und das soll auch so bleiben. Schon zu einem früheren Zeitpunkt hatte er unter dem Namen „Sgt. Green“ musiziert, mittlerweile ist dieses Pseudonym jedoch Geschichte und Musik gemacht wird nur noch als Timur TIO Ülker. Sein Ziel: weiterhin Musik machen und irgendwann "die Goldene Schallplatte an der Wand" hängen zu haben, so das Zitat eines Interviews. Wer übrigens glaubt, Timur Ülker betreibe eigentlich nur Laienschauspielerei, sieht sich dadurch getäuscht, dass er immerhin am renommierten Lee Strasberg Theatre and Film Institute in den USA "Method Acting" studiert, wie RTL informiert.

Ülker: Sein Herz ist bereits (teilweise) an eine junge Dame vergeben

Was machte Ülker eigentlich vor seiner TV-Karriere? 2005 brach er die Schule ab und sechs Jahre später auch eine Berufsausbildung zum IT-Systemkaufmann. Bevor er bei "Köln 50667" Prominenz erlangte, absolvierte der südländische Sunnyboy einen zweijährigen freiwilligen Dienst bei der Bundeswehr und war Berichten zufolge auch in Afghanistan stationiert. Anfang des Jahres berichtete der „Express“, dass der Künstler bei einer Auseinandersetzung in Berlin eine blutige Nase davongetragen hatte.

Dass Timur Ülker privat Single ist, liegt auf der Hand. Denn welche Partnerin würde ihren Liebsten schon bei einem Format wie „Adam sucht Eva“ teilnehmen lassen? Seit rund neun Monaten sei er inzwischen alleinstehend. Dass sich an diesem Umstand in dem vermeintlich oberflächlichen Nackedei-Format etwas ändern kann, bewies bei der letzten Ausgabe das Promi-Pärchen Peer Kusmagk und Janni Hönscheid, das sich erst 2016 kennengelernt hatte und im August 2017 Nachwuchs bekommen hat.

Auch bei Timur Ülker scheint es jedoch einen besonderen Menschen im Leben zu geben: In sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram postet er in Regelmäßigkeit Bilder mit einem kleinen Mädchen und Liebesbekundungen. Ob die junge Dame seine Tochter ist, hat er bislang nicht offiziell verkündet, zumindest eine Verwandschaft scheint naheliegend. Welche Kandidaten bei der Kuppelshow „Adam sucht Eva“, die ab 11. November 2017 ausgestrahlt wird, übrigens noch dabei sind, sehen Sie hier.

Steckbief von Timur Ülker

Name Timur Ülker Geburtstag 18.7.1989 Geburtsort Hamburg-Harburg Sternzeichen Krebs

pf