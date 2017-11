Eklat bei „Adam sucht Eva“: Üble Spuck-Attacke

Melody Haase und Surfer Marius Hoppe schmachteten sich bei „Adam sucht Eva“ an. Zusammen ging es auf die „Insel der Liebe“, um ihre Zweisamkeit zu feiern. Doch alles lief schief: Nach einem Riesen-Krach will Marius nichts mehr von Melody wissen. Was ist passiert?

München - Liebeswirren bei "Adam sucht Eva": Auf der „Insel der Versuchung“ haben sich Ex-DSDS-Sängerin Melody Haase und Surfer Marius Hoppe kennengelernt.

Auf Anhieb ist sie begeistert von dem braungebrannten blonden Surfer und betont nahezu täglich in aller Öffentlichkeit, dass sie sich bei ihm „wirklich zusammenreiße“ müsse. Auch Marius scheint Gefallen an der brünetten Kandidatin zu haben. Bereits nach wenigen Tagen ist klar: Zwischen den beiden knistert es gewaltig. Die beiden rennen am Strand entlang, umarmen und necken sich. Sogar ein Bett teilen sich die zwei. Marius kann zwar gewaltig flirten, aber Melody geht zunächst eine Stufe zurück. In der TV-Sendung sagt sie, sie sei zwar hin und weg und müsse sich - wie bereits erwähnt - stark zusammenreißen, aber da ihre Mutter zuschauen würde, wäre „mehr“ nicht drin. Doch die guten Vorsätze verwirft die Brünette schnell. Denn in der Sendung knutschen die beiden plötzlich in aller Öffentlichkeit. Tätscheln hier, kuscheln da. Für die anderen „Insulaner“ ist klar: Da hat sich wohl ein neues Traumpaar gefunden.

„Adam sucht Eva“: Wie kam es zum Streit?

Bei der Sendung am Freitag scheint ihr Glück perfekt. Bei einer Challenge gegen die anderen Frauen gewinnt Melody und kann sich zwei Plätze für die „Insel der Liebe“ sichern. Natürlich entscheidet sie sich für ihren Herzensmann Marius. Gemeinsam reisen sie ab, freuen sich auf die gemeinsame Zeit voller Zärtlichkeiten. Ob da wohl auch mehr geht? Beide hätten sich es vermutlich gewünscht. Doch so weit kommt es gar nicht. Nach ein paar romantischen Stunden auf der Insel gibt es den Riesen-Krach.

Der Grund: Während der Surfer den Whirlpool vorbereitet, bekommt Melody starke Rückenschmerzen und legt sich ohne weiteres ins Bett. Als Marius sie für den „Pool-Spaß“ abholen möchte, antwortet das Ex-DSDS-Sternchen schnippisch auf jede Frage des Surfers und möchte weiterschlafen. „Ich hab doch gar nichts gemacht“, betont er verunsichert. Darauf sie: „Laber doch nicht alles tot.“ Enttäuscht verlässt Marius die Situation und legt sich alleine in ein anderes Bett, schläft ein. Melody, die mitten in der Nacht wach wird, ist der festen Überzeugung, sie könne Marius jetzt doch noch wecken, um gemeinsam „die Sterne zu beobachten“. Der aber reagiert einfach nur erzürnt über Melodys Art, ihn mitten in der Nacht aus dem Schlaf zu reißen. „Du hast mich doch weggeschickt. Ich wollte mit dir was machen.“ sagt Marius.

„Adam sucht Eva“: Melody Haase spuckt Marius Hoppe ins Gesicht

Melody wird laut, er wird laut. Sie brüllt ihn an: „Schrei mich nicht an.“ Dann kommt es zum Höhepunkt: Melody hält Marius am Hals fest. Er bittet: „Tu die Hand von meinem Hals. Bitte.“ Melody ist so aufgebracht, dass sie Marius daraufhin einfach ins Gesicht spuckt. Zu allem Überfluss schubst sie ihn auch noch weg. Enttäuscht von ihrem schlechten Benehmen verlässt der Surfer die Szenerie. Am darauffolgenden Tag ist die Entscheidung gefallen. Inzwischen hat Melody ihre Fehler eingesehen, hofft, dass Marius ihr verzeihen könnte. Sie stehen sich gegenüber - Melody läuft zum Tisch, ein Zeichen, dass sie mit Marius zusammenkommen will. Doch der Surfer lässt sie fallen und verlässt die Insel lieber alleine.

Auch nach der Entscheidung geht das Drama weiter: Die Sängerin hat sogar einen Flug extra nach Teneriffa genommen, um sich bei Marius zu entschuldigen, doch der blockt komplett ab, erscheint einfach nicht zum gemeinsamen Treffen. Melody weint: „Ich würde Marius so gerne sagen, dass mir alles so leid tut. Doch der Surfer schickt ein klares Zeichen: Er will mit Melody nichts mehr zu tun haben.

Haben die anderen „Insolanern“ mehr Glück in der Liebe? Das Finale der TV-Sendung könnt ihr am Samstag sehen.

nm