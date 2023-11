Michelle wieder ohne Eric Philippi: Das sind die Gäste von Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“

Von: Lukas Einkammerer

Drucken Teilen

Am 2. Dezember lädt Florian Silbereisen zum „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ein. Mit dabei: Michelle – allerdings erneut ohne ihren Freund Eric Philippi.

Suhl – Florian Silbereisen (42) dürfte für die meisten Schlagerfans so zur Weihnachtszeit dazu gehören wie Glühwein und Plätzchen. Auch dieses Jahr begrüßt der Moderator wieder zahlreiche seiner Musik-Kollegen in den „Feste“-Shows. Am 2. Dezember flimmert „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ über die Bildschirme – dessen Gästeliste aber aufhorchen lässt.

Maite Kelly, Roland Kaiser und Co.: So hochkarätig wird das „Adventsfest der 100.000 Lichter“

Zwar ist derzeit unklar, wie es für ihn 2024 im MDR weitergeht, in den kommenden Wochen stehen aber noch einige Formate mit Florian Silbereisen auf dem Programm. Am 16. Dezember ist er zu Gast bei „Verstehen Sie Spaß?“, am 18. Dezember moderiert er „Alle singen Weihnachten“ und schippert am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder als Kapitän des ZDF-Traumschiffs über die Weltmeere. Den Anfang macht am 2. Dezember aber „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“, bei dem sich allerlei namhafte Vertreter der Schlagerbranche die Ehre geben.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Wie schlagerprofis.de berichtet, werden beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ große Namen wie Roland Kaiser (71), Maite Kelly (43), Andy Borg (63) und Andrea Berg (57) erwartet. Auch Michelle (51), die im Herbst ihr Kariere-Ende bekannt gab, leistet Florian Silbereisen in der winterlichen Sendung Gesellschaft. Von ihrem Freund Eric Philippi (26) fehlt auf der Gästeliste aber jede Spur.

Diese Stars sollen beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ dabei sein Roland Kaiser, Maite Kelly, Barbara Schöneberger, Andy Borg, DJ Ötzi, Ross Antony, Guido Maria Kretschmer, Ella Endlich, Nana Mouskouri, Michelle, Wincent Weiss, Chris Steger, Till Brönner, Andrea Berg, Thomas Anders, Mireille Matthieu (Quelle: schlagerprofis.de)

Neues Liebesduett von Michelle und Eric Philippi lässt auf sich warten

Ihr Auftritt beim „Adventsfest“ ist keineswegs das erste Mal, dass Michelle eine Silbereisen-Schlagershow ohne ihren Partner bestreitet – auch bei der „Schlagerstrandparty“ im August stürmte sie alleine die Bühne. Beim „Schlagerbooom“ waren sie zwar beide geladen – auch dort blieb ein Liebesduett aber aus.

Michelle ist ohne Eric Philippi bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ zu Gast. © IMAGO/Harald Deubert; IMAGO/Sven Simon (Fotomontage)

Fans, die sich sehnlichst darauf freuen, Michelle live zu sehen, müssen nun einen herben Rückschlag verkraften. Denn sie musste gleich mehrere Konzerte absagen. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de