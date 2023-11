„Das große Adventsfestsingen 2023“: Erste Gäste von Florian Silbereisen bekannt

Florian Silbereisens „Adventssingen“ ist mittlerweile fester Bestandteil des TV-Programms. Nun stehen die ersten Gäste fest.

Suhl – Die Adventszeit steht bevor und sorgt einmal mehr für ein besinnliches Programm im deutschen Fernsehen. Pünktlich zur kuscheligen Jahreszeit lädt Florian Silbereisen (42) auch dieses Jahr am Vorabend des ersten Advents zu seiner TV-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ein. Doch damit nicht genug: Mit dem Show-Format „Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023“ beschenkt Silbereisen Schlagerfans mit einem weiteren musikalischen Adventsprogramm.

Diese Schlagerstars kommen zu Silbereisens Advents-Show

Den Auftakt zur Weihnachtswoche feiert Florian Silbereisen mit einer festlichen Show, bei der das Mitsingen im Mittelpunkt steht: Beim „Großen Adventsfestsingen 2023“ werden Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland auftreten, um die schönsten Weihnachtslieder zu singen. Selbstredend dürfen sich Zuschauerinnen und Zuschauer einmal mehr auf die schillerndsten Persönlichkeiten der deutschen TV-Landschaft und des Schlageruniversums freuen.

Wie „Schlagerprofis“ berichtet, stehen bereits Musikgrößen wie Ross Antony (49) oder Oliver Petszokat – besser bekannt als Oli.P – (45) auf der Gästeliste. Bekanntlich wird bei dem Showmaster Silbereisen selten jemand enttäuscht – besondere Show-Momente dürfte der Schlagersänger also sicher noch zusätzlich in der Hinterhand haben.

Florian Silbereisen sorgt für Weihnachtsstimmung im Fernsehprogramm

Fans des Schlager-Giganten dürfen sich in diesem Jahr besonders freuen. Denn Florian Silbereisen legt 2023 geradezu einen weihnachtlichen TV-Sprint hin. Am 2. Dezember lädt er zu seiner ARD-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ ein. Am 18. Dezember folgt seine im ARD ausgestrahlte Sendung „Alle singen Weihnachten! Das große Adventsfestsingen 2023“. Heiligabend ist Silbereisen dann selbst zu Gast in der MDR-Sendung „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“, moderiert von seiner Schlager-Kollegin Stefanie Hertel (44).

Apropos: Pünktlich zu den Feiertagen reihen sich im deutschsprachigen Fernsehen die Schlagersendungen aneinander. Am Heiligabend konkurrieren unter anderem Florian Silbereisen und Carmen Nebel miteinander. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de, ARD, MDR