„Ära Cordalis weiterführen“: Lucas Cordalis löst Versprechen an seinen verstorbenen Vater ein

Costa Cordalis war zweifelsohne einer der größten deutschsprachigen Schlagerstars. Nach seinem Tod will sein Sohn Lucas die Arbeit seines Vaters weiterführen.

Gelsenkirchen – „Hab dir versprochen, dass es weitergeht!“ Diese Worte sang Lucas Cordalis (54) bei der diesjährigen „Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen (40) gemeinsam mit den „Golden Voices of Gospel“. Der Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis (†75) tritt seit einiger Zeit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters und will dessen Vermächtnis in seiner eigenen Musik weiterführen. Bei dem Schlagerevent im Amphitheater Gelsenkirchen wurde aber nicht nur durch Lucas an den gebürtigen Griechen erinnert.

Auch Musiker Bernhard Brink, der ebenfalls bei der „Schlagerstrandparty“ auf der Bühne stand, denkt gerne an die gemeinsamen Tourneen mit Costa Cordalis zurück. Regelmäßig waren die beiden zu gemeinsamen Joggingausflügen aufgebrochen, um sich vom stressigen Tour-Alltag zu erholen. Nicht nur als Schlagersänger, sondern auch als Mensch fehle der „Anita“-Interpret ihm sehr, so Brink im Gespräch mit Moderator Silbereisen. Im Anschluss an das Gespräch betrat dann mit seinem Lied „Versprochen, dass es weitergeht“ die Bühne.

Florian Silbereisen und Lucas Cordalis in der TV Show Die große Schlagerstrandparty 2022 - Es geht wieder los! im Amphitheater Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, 09.07.2022 © IMAGO / Future Image

Lucas Cordalis will mit seiner Musik das Erbe seines berühmten Vaters Costa antreten

Bei der „Schlagerstrandparty 2022“ wollte Lucas Cordalis nicht nur sein nach ihm benanntes Album bewerben. Vor allen Dingen sei ihm ein Anliegen gewesen, ein wichtiges Zeichen für seinen Vater zu setzen. Trotzdem, so der Ehemann von Daniela Katzenberger (35), war es kein Leichtes, an diesem Abend die Bühne zu betreten. „Das war jetzt so ein emotionaler Moment und ich hab echt die ganze Zeit mit den Tränen gekämpft. Aber ihr alle habt mir unglaublich viel Kraft gegeben und es war einfach nur schön“, verrät er nach seinem Auftritt im Gespräch mit Florian Silbereisen.

Auf die Frage des Moderators, welches Versprechen Lucas Costa vor dessen Tod gegeben habe, antwortet der Wahl-Mallorquiner: „Wie jeder Vater wünschte sich mein Vater auch, dass sein Sohn weitermacht. Und ich habe ihm versprochen: Ich führe die Ära Cordalis weiter. Deine Musik geht weiter!“ Das neue Album „Lucas Cordalis“ mit dem für Costa Cordalis geschriebenen Song „Versprochen, dass es weitergeht“ erscheint am 22. Juli.