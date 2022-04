Ärger mit Sender? „Kampf der Realitystars“-Fans rätseln über Ausstieg von Mauro

Mauro Corradino verlässt „Kampf der Realitystars“ © RTL2

Er ist freiwillig gegangen! Mauro Corradino hat bei „Kampf der Realitystars“ einen Blitz-Ausstieg hingelegt. Der Star enthüllte, dass man mit ihm „unhöflich“ umgegangen sei.

Thailand – “Der Trödeltrupp”-Moderator Mauro Corradino (51) hat mit seinem Blitz-Ausstieg bei „Kampf der Realitystars“ für großen Aufruhr gesorgt! Der Prominente brachte die Fans der Reality-Show zum Rätseln, als er schon nach der ersten Stunde der Wahrheit freiwillig wieder seine Koffer packte und somit nicht allzu viel Zeit an dem Traumstrand in Thailand verbrachte.



Die TV-Persönlichkeit hatte sich dem Cast der Show in der letzten Woche angeschlossen, geriet jedoch schon nach der ersten Entscheidung mit seinen Konkurrenten in einen heftigen Streit. „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer Ronald Schill (63) enthüllte, dass der Blitz-Ausstieg des TV-Trödlers mit daran lag, dass dieser durch die Aussagen von Jan Leyk „getriggert“ worden sei. Der ehemalige Richter erklärte: „Mauro war getriggert durch den Jan, der ihm sagte: ‚Nächstes Mal einen Schnaps weniger.‘“ Zudem sei der Ex-TV-Show-Kandidat von den ihm zu langen Wartezeiten am Set genervt gewesen, weshalb er sich hinter die Kameras verzog und trotz Aufforderung eines Produktionsmitarbeiters einfach nicht mehr zurückkam. Kurz vor seiner Abreise sprach er schließlich ins Mikro und fragte: „Könnt ihr mir ein Taxi bestellen? Ich reise ab.“

Mauro Corradino: Blitz-Ausstieg bei „Kampf der Realitystars“

Der RTLZWEI-Star verriet in einem Gespräch mit Ronald auch einen der Gründe dafür, warum er das beliebte TV-Format so plötzlich verließ. Dabei erzählte er, dass er keine Lust darauf habe, sich in der Sendung von anderen „unhöflich bevormunden“ zu lassen. „Ich habe da keinen Bock, dass Leute mich irgendwie unhöflich bevormunden und den Ton verlieren. Das ist nicht mein Ding hier“, verriet der Fernsehmoderator aufgebracht. Daraufhin probierte der einstige Richter, den Ex-Kandidaten zum Bleiben zu überzeugen, was jedoch nicht funktionierte.



Die „Kampf der Realitystars“-Fans können sich die Sendung ab dem 13. April 2022 immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags in der Preview auf RTL+ anschauen.