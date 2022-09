Affenhoden im Oberschenkel: Günther Jauch staunt über irre Geschichte seines Kandidaten

Von: Christian Böttcher

Günther Jauch macht große Augen. Im Fragenhagel ist bei „Wer wird Millionär?“ immer mal wieder Platz für skurrile Anekdoten. Mit einer Affenhoden-Story treibt es ein Kandidat aber nun auf die Spitze.

Köln – Zwischen Quizshow und Plauschangriff – am Montagabend ging es auf dem heißen Stuhl von „Wer wird Millionär?“ wieder um das ganz große Geld. Dass die kleinen Geschichten dabei nicht zu kurz kommen, dafür sorgte ein gut gelaunter Günther Jauch (66) und schwatzte mit seinen Kandidaten munter drauflos. Als ein Kandidat aus München dann aber von Affenhoden spricht, kommt selbst die Moderatorenlegende kurz ins Straucheln.

Mit seinen 33 Jahren gehört Christian Alt trotz seines Namens zu den jüngeren Kandidaten der erfolgreichen Spielshow auf RTL. Als er am 19. September gegenüber von Günther Jauch Platz nimmt, merkt man gleich: Reden ist sein Geschäft. Der Münchner ist Podcast-Produzent und habe auch selbst einen Podcast, in dem er über die großen Fehler der Menschheit sinniert.

Denn schon wenig später nimmt das lockere Plaudern bei „Wer wird Millionär?“ richtig Fahrt auf. Ein Fall, über den der Kandidat in seinem Podcast berichtete, ließ ihn offenbar nicht mehr los. Er spricht von einem Mediziner, der Männern in die Oberschenkel Affenhoden einsetzte.

Affenhoden zur Prime-Time bei RTL: Das hat selbst TV-Ikone Günther Jauch noch nicht erlebt - Verkupplungsversuche bei „Wer wird Millionär“, streikende Kandidaten oder öffentliche Beleidigungen: sicher. Aber Affenhoden? Perplex hakt der 66-Jährige Moderator nach: „In den Oberschenkel. Nicht dazwischen?“ Doch der Kandidat zeigt sich felsenfest überzeugt: die kuriose Praxis sei tatsächlich Realität.

Was ist dran an der Affenhoden-Story?

Vermutlich bezog sich Kandidat Christian Alt auf den französischen Chirurgen Serge Voronoff. Er gilt als Pionier auf dem Gebiet der Xenotransplantation, also dem Übertragen von funktionstüchtigem Zellgewebe von einer Spezies auf die nächste. Weltweit führte der Arzt mutmaßlich im Zeitraum zwischen 1890 und 1940 über 500 Transplantationen durch, zahlreiche davon mit Affenhoden wie VICE berichtet. Die Idee: Das Zellgewebe der Primaten sollte eine verjüngende Wirkung auf Männer haben. Eine langfristige Wirkung konnte jedoch nie nachgewiesen werden und so gerieten die Methoden des Chirurgen in Vergessenheit.