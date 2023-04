„Traum erfüllt“: „Bares für Rares“-Händler Fabian Kahl ist jetzt Ranger in Afrika

Überraschender Karrierewechsel

ZDF-Zuschauer kennen Fabian Kahl als Händler bei „Bares für Rares“. Zusätzlich zu seiner TV-Karriere hat der Antiquitätenprofi in Afrika eine Ausbildung zum Wildhüter absolviert.

Pulheim – Wer seit 2013 regelmäßig bei „Bares für Rares“ einschaltet, kennt Fabian Kahl (31) als top gestylten Antiquitätenprofi, der sich keinen guten Kauf entgehen lässt. Nach knapp einem Jahrzehnt in der ZDF-Trödelshow stand bei dem Händler mit den markanten Ohrringen in letzter Zeit aber eine berufliche Weiterentwicklung an, die ihn weg von den Verkaufshallen in Pulheim und nach Afrika geführt hat.

Berufswechsel: „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl hat Ausbildung zum Ranger gemacht

Bereits in der „Webtalkshow“ im Januar 2022 verkündete Fabian Kahl seine aufregenden Karrierepläne. „Die Liebe für Afrika, die pulsiert immer noch durch meine Adern“, erklärt er im Interview mit Nico Gutjahr, „Und es ist jetzt endlich der Fall, dass sich ein Traum erfüllt: Ich fliege nach Afrika und mache die Ranger-Ausbildung.“ Dabei ginge es ihm vor allem um die Erfahrung, er könne sich aber auch vorstellen, in den Wintermonaten in Afrika zu leben und zu arbeiten.

„Weil es mir Spaß macht, weil ich mich gerne dort unten für den Naturschutz einsetzen würde, für den Umweltschutz“, schwärmt Fabian Kahl von seiner neuen Tätigkeit. Damit erfüllt er sich nicht nur einen Lebenstraum, sondern tut auch den großen Nationalparks etwas Gutes. „Ich weiß, dass in Afrika händeringend Ranger gesucht werden, weil die Nationalparks einfach zu wenig Leute haben, die mit anpacken und so große Gebiet, da brauchst du einfach Personal.“

Die größten „Bares für Rares“-Schätze Seitdem am 3. August 2013 die allererste Folge von „Bares für Rares“ im ZDF Premiere feierte, haben die verhandlungsfreudigen Händler ein paar wahre Schätze erstanden – zu atemberaubenden Preisen. 2019 bekamen Cosima Birk und ihre Tochter Stephanie Huber 42.000 Euro für ein Schmuckstück, das Holzsplitter aus dem Kreuz von Jesus Christus enthielt. 2021 wurde Marlies Fischer für eine Lithografie des expressionistischen Malers Otto Mueller, von der es weltweit nur 20 Stück gibt, mit 30.500 Euro beschert. Im selben Jahr konnte sich Sabine Riemer über 29.000 Euro für ein vergoldetes Trinkgefäß vom Hof der russischen Kaiserin Katharina der Großen freuen. Man merkt also: Flohmarktbesuche und auf dem Dachboden herumstöbern zahlen sich aus. (Quelle: berliner-kurier.de)

Von wegen ZDF-Aus: Fabian Kahl kehrt nach Afrika-Reise zu „Bares für Rares“ zurück

Ein Jahr später ist Fabian Kahl nicht nur Wildhüter, sondern arbeitet auch an einem Bildband über die afrikanische Tierwelt – für den er mit einer Kamera gerüstet und in Begleitung seiner Freundin Yvonne in den vergangenen Monaten durch die Steppen gezogen ist. „Bares für Rares“-Fans können aber aufatmen: Den Rücken kehrt er dem ZDF noch lange nicht. Denn inzwischen ist Fabian wieder in Deutschland und steht schon diese Woche wieder für neue Folgen des Trödel-Formates vor der Kamera, wie er auf seinem Instagramprofil verrät.

+ Von Pulheim in die Wildnis: „Bares für Rares“-Star Fabian Kahl hat eine Ausbildung zum Ranger in Afrika gemacht. © ZDF/Frank Dicks; Screenshot/Facebook/Fabian Kahl (Fotomontage)

Weil die Folgen vorab gedreht wurden, bekamen Zuschauer von Fabian Kahls Reise in einen anderen Kontinent nicht viel mit, auf die eine oder andere Anekdote aus seinem Afrika-Abenteuer können sie sich in den kommenden Episoden aber bestimmt freuen. Indessen zerstörte „Bares für Rares“-Händler Waldi mitten in der Show ein Gemälde. Verwendete Quellen: YouTube/Webtalkshow, Instagram/fabian.kahl_official

Rubriklistenbild: © ZDF/Frank Dicks; Screenshot/Facebook/Fabian Kahl (Fotomontage)