„Ab ins Beet!“-Star Ralle Ender in Schalke-Urne beerdigt

Ralf „Ralle“ Ender war vor allem durch die Vox-Sendung „Ab ins Beet!“ bekannt. Jetzt verstarb er überraschend im Alter von 63 Jahren. Seine Partnerin Conny bereitete ihm einen würdigen Abschied.

Köln – Er war ein sympathischer Hobbygärtner mit großem Herzen und einer Leidenschaft fürs Heimwerken: Ralf „Ralle“ Ender († 63) wird deutschen TV-Zuschauern mit seiner aufrichtigen Art immer im Gedächtnis bleiben. Der passionierte Fußball-Fan war einem größeren Publikum ursprünglich durch seine Auftritte in der Vox-Sendung „Ab ins Beet!“ bekannt. Nach seinem Tod wurde er jetzt auf besondere Art und Weise beerdigt.

Partnerin Conny bereitete „Ab ins Beet!“-Star Ralle Ender einen besonderen Abschied

Wie der Sender Vox vor einigen Tagen mitteilte, verstarb Ralf, genannt „Ralle“, Ender am 12. Oktober 2023 plötzlich und unerwartet im Alter von nur 63 Jahren. Er hinterlässt eine Tochter, ein Enkelkind sowie einen Bruder und eine Schwester. Zudem muss seine langjährige Partnerin Conny, mit der Ralle gemeinsam für „Ab ins Beet!“ vor der Kamera stand, den schmerzlichen Verlust verkraften. Zum Abschied des TV-Stars gab es nun eine Trauerfeier – und eine besondere Urne.

Durch „Ab ins Beet“ wurde Ralf „Ralle“ Ender berühmt. Der Vox-Star ist überraschend verstorben und wurde nun beerdigt. © Instagram / enderralle & Instagram / enderralle (Fotomontage)

Auf ihrem Instagram-Account teilte Conny ein Foto von Ralles Trauerfeier. Darauf ist unter anderem zu erkennen, dass sie ihren geliebten Partner in einer ganz besonderen Urne beerdigte, auf der groß das blau-weiße Wappen des Fußballvereins Schalke 04 prangt. Ralle war zu Lebzeiten bekanntlich ein riesiger Fan des Gelsenkirchener Teams. Deshalb sollte offenbar auch seine letzte Ruhestätte Bezug auf seine Leidenschaft für Schalke nehmen. In der Kommentarspalte loben zahlreiche trauernde Fans Connys liebevolle Gestaltung von Ralles Beerdigung und sprechen der „Ab ins Beet!“-Darstellerin ihr Mitgefühl aus.

Conny berührt die „Ab ins Beet!“-Fangemeinde mit ihrem Abschied von Ralle

„Heute war ein schwerer Tag für mich, weil ich mich für immer von dir verabschieden musste“, richtet Conny in ihrem Instagram-Beitrag das Wort an den verstorbenen Ralle. „Der Gedanke, dass du nicht mehr bei mir bist, zerreißt mir das Herz. Ich möchte mich bei dir für die vielen schönen Jahre, die ich mit dir gemeinsam verbringen durfte, bedanken. Das kann mir niemand nehmen. Ich werde dich immer in meinem Herzen tragen und niemals vergessen. Ich liebe dich, mein Schatz.“

Abschließend erklärt Conny, sie sei davon überzeugt, dass sie ihren geliebten Ralle nicht ganz verloren habe: „Irgendwann sehen wir uns wieder.“

