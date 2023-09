Alle „Sommerhaus der Stars“-Sendetermine 2023 im Überblick

Das „Sommerhaus der Stars“ 2023 steht in den Startlöchern. Wann wird die achte Staffel der Reality-TV-Show bei RTL zu sehen sein?

Bocholt – Es ist wieder so weit: Acht Promi-Paare ziehen ins RTL-„Sommerhaus der Stars“. Sie kämpfen um das Preisgeld von 50.000 Euro und wollen sich den Titel „Das Promipaar 2023“ holen. Wer keine Folge verpassen möchte, sollte sich diese Termine im Kalender notieren: Am 19. September geht das beliebte Reality-TV-Format bei RTL erstmals auf Sendung (immer dienstags um 20:15 Uhr). Insgesamt sind zwölf Folgen geplant. Eine Woche zuvor ist die erste Folge bereits beim Streamingdienst RTL+ abrufbar (12. September, ab 20:15 Uhr).

„Das Sommerhaus der Stars“: Zwei Folgen in einer Woche

Ab Kalenderwoche 44, das heißt in der Woche ab 30. Oktober, können sich die TV-Zuschauer auf doppelten Spaß aus der Promi-WG freuen. Dann läuft die Sendung sowohl dienstags als auch mittwochs um 20:15 Uhr (31.10., 1.11., 7.11., 8.11., 14.11. und 15.11.). Das Finale wird demnach am 15. November bei RTL zu sehen sein. Bei RTL+ stehen ab der Kalenderwoche 44 die Mittwoch-Folgen immer einen Tag vorher und ab der Kalenderwoche 45 die Dienstag-Folgen sechs Tage vorher zum Abruf bereit.

Die Sendung „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ feierte 2016 seine Premiere bei RTL. Zunächst wurde in Portugal gedreht, ab Staffel fünf wurde die Produktion nach Bocholt, Nordrhein-Westfalen, verlegt. In dem Format ziehen mehr oder minder bekannte Promi-Pärchen in ein gemeinsames Haus, müssen den Alltag unter Beobachtung der Kameras meistern und in Challenges gegen die anderen Paare antreten. Das Wohnen auf engstem Raum für bis zu drei Wochen sorgte bisher stets für viel Konfliktpotential, sowohl unter den Konkurrenten als auch unter den Paaren. Und auch die gegenseitigen Nominierung, die darüber entscheiden, welches Paar das Haus verlassen muss, lieferten immer wieder Anlass für Streit.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2023: Das sind die Pärchen

2023 ziehen zum einen Kandidatinnen und Kandidaten in das „Sommerhaus“, die bereits Reality-TV-Erfahrung sammeln konnten. Dazu zählen Maurice Dziwak (25) und Ricarda „Ricky“ Raatz (31), bekannt aus „Are You The One – Realitystars in Love“, oder Aleksandar „Aleks“ Petrovic (32) und Vanessa Nwattu (23), die sich bei „Temptation Island VIP“ kennenlernten. Unternehmerin Claudia Obert (61), die bereits in Formaten wie „Promi Big Brother“ oder „Kampf der Realitystars“ Reality-Luft schnupperte, zieht mit Partner Max Suhr (25) ein. Und Walentina Doronina (23), bekannt aus „Promi Big Brother“ oder „Ex on the Beach“, will sich mit ihrem Verlobten Can Kaplan (27) ebenfalls den Titel holen.

Zum anderen wollen sich auch diese Promis beweisen: die Ex-„Köln 50667“-Stars Pia Tillmann (37) und Zico Banach (32), das Schauspielerpaar Eric (34) und Edith Stehfest (28), Partyschlager-Sänger Tim Toupet (51) und Carina Crone (33) sowie Dschungelkönig-Ex-Frau Justine Dippl (35) und Arben Zekic (28). Bereits vor dem Staffelstart sorgt ein „Sommerhaus der Stars“-Skandal für mächtig Wirbel. Verwendete Quellen: Instagram.com, RTL.de