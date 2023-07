„Bin noch lange nicht fertig“: Andrea Kiewel verweigert Regieanweisung im Fernsehgarten

Diese Fernsehgarten-Show war nichts für schwache Nerven: Andrea Kiewel kuschelte mit Riesenspinnen und wollte gar nicht mehr das Segment wechseln.

Mainz – Sommerzeit ist Fernsehgarten-Zeit: Von Mai bis Oktober dürfen sich die TV-Zuschauer regelmäßig auf neue Folgen der ZDF-Unterhaltsshow mit Andrea Kiewel (58) freuen. Am vergangenen Sonntag (23. Juli) wurde die Sendung wieder live aus dem Mainzer Lerchenberg übertragen. Angesichts der gerade in Australien stattfindenden Frauenfußball-WM stand die Folge unter dem Motto „Eine Reise Down Under“. Und tatsächlich entpuppte sich der ZDF-Fernsehgarten als deutlich exotischer als üblich.

Andrea Kiewel total begeistert von „Spinnfluencer“ Deniz Soruklu

Dafür sorgten nicht nur die übergroßen Känguru-Pappaufsteller. Andrea Kiewel begrüßte mit Spinnen-Experte Deniz Soruklu einen ganz besonderen Gast bei der Open-Air-Veranstaltung. Der selbsternannte „Spinnfluencer“ teilt in den sozialen Medien Aufnahmen, auf denen er mit den Krabbeltieren auf Tuchfühlung geht. Den Usern scheint dieser ungewöhnliche Content zu gefallen: Allein auf TikTok hat der Internet-Star eine Million Follower.

Bei seinem Fernsehgarten-Auftritt brachte Deniz Soruklu fünf verschiedene Spinnenarten mit – natürlich lebendig. Zuschauern mit einer Spinnenphobie wurde geraten, lieber wegzuschauen. Auch Andrea Kiewel zeigte sich anfangs wenig angetan von den exotischen Tierchen, darunter eine australische Jagdspinne und eine Orangebeinvogelspinne namens „Ginger“. Nachdem ihr versichert wurde, dass ihr keine Gefahr drohte, ließ sich die Moderatorin aber doch eine Spinne auf die Hand setzen. „Ich hab Schweißausbrüche in der Hand“, gestand sie sichtlich zermürbt.

Australien-Fernsehgarten: Andrea Kiewel widersetzt sich Anweisung aus dem Off

Das hielt Kiwi trotzdem nicht davon ab, einen weiteren Versuch zu wagen. Plötzlich war sie Feuer und Flamme und ignorierte sogar die Regieanweisungen, mit einem anderen Segment fortzufahren. „Nö, ihr dürft nicht abwinken, ich bin noch lange nicht fertig mit ihm“, stellte sie sich stur. „Wir machen ja noch einen zweiten Take.“

Folglich kuschelte der Fernseh-Star auch noch tapfer mit einer Vogelspinne. Offenbar wollte Kiwi unbedingt beweisen, dass sie ihre Ängste bezwingen kann. Und die Regie konnte aufatmen: Zwei achtbeinige Freunde waren der gebürtigen Berlinerin genug und sie verabschiedete sich wenig später von ihrem ungewöhnlichen Gast.

Apropos Fernsehgarten: Die Leistung der DFB-Herren war zuletzt desolat. Das verärgert offenbar auch Andrea Kiewel: Im „ZDF-Fernsehgarten“ teilt die Moderatorin deswegen gegen Kimmich und Co. aus. Verwendete Quellen: „ZDF-Fernsehgarten - Eine Reise Down Under“ (Sendung am 23. Juli 2023)