ARD nimmt „In aller Freundschaft“ über einen Monat aus dem Programm

„In aller Freundschaft“ geht ab Ende Juli in die Sommerpause. Fans müssen dann mehr als einen Monat lang auf neue Folgen der beliebten Krankenhaussendung verzichten.

Leipzig – Sommerpause für die Ärztinnen und Ärzte von „In aller Freundschaft“: Ab dem 25. Juli müssen die Fans der Serie für rund einen Monat auf neue Folgen verzichten. Das berichtet „TAG24“ und beruft sich dabei auf eine MDR-Sprecherin.

Demnach strahlt das Erste die Folge 1023, die letzte vor den Sommerferien, am Dienstag, den 25. Juli, aus. Am 29. August geht es dann erst mit Folge 1024 weiter. In der Zwischenzeit nimmt der Sender am 1., 8. und 15. August Wiederholungen alter Folgen in das Programm.

„In aller Freundschaft“: ARD-Kultserie seit 1998 im TV

Seit 28. März 2023 läuft bereits die 26. Staffel der beliebten Serie mit insgesamt 42 neuen Folgen. Das Erste strahlt die Folgen immer dienstags um 21:00 Uhr aus.

Sommerpause: In der ARD laufen wochenlang keine Folgen von „In aller Freundschaft“ mehr. © MDR / Sebastian Becker

„In aller Freundschaft“ feiert dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Die Serie rund um das Kollegium der Sachsenklinik läuft seit Oktober 1998 in der ARD. Zu den Urgesteinen unter den Darstellerinnen und Darstellern gehören Thomas Rühmann als Dr. Roland Heilmann sowie Alexa Maria Surholt als Sarah Wilhelmine Marquart, die beide seit Folge 1 dabei sind.

Das Sommerprogramm im Ersten kann derweil ein paar weitere Änderungen aufweisen, denn Barbara Schöneberger verdrängt Florian Silbereisen aus der ARD. Verwendete Quellen: TAG24.de