Bei „Die Höhle der Löwen“: Jürgen Milski präsentiert Ski-Helm-Erfindung

Jürgen Milski traut sich in „Die Höhle der Löwen“. Der Entertainer präsentiert seine Erfindung im Weihnachtsspecial der Show – mit vollem Einsatz.

Köln – Egal, wo Entertainer und „Big Brother“-Urgestein Jürgen Milski (60) auftritt, wird Stimmung gemacht – und eine spektakuläre Show geboten. Auch bei „Die Höhle der Löwen“ bringt er eine ausgelassene Atmosphäre in die Weihnachtssendung, wenn er sein Start-up „Gogglestop“ vorstellt. Der gute Laune-Mann widmet sich mit seinem Unternehmen allerdings einem ernstzunehmenden Thema.

Jürgen Milksis „Gogglestop“ soll mehr Sicherheit auf die Skipiste bringen

Die beiden Gründer Jürgen Milski sowie sein bester Freund und Skilehrer Ralf Kosche (60) nehmen sich mit ihrem Start-up der Sicherheit auf der Skipiste an, indem sie einen Brillenstopper für Skihelme entwickelt haben. In einem kurzen Video-Clip gibt der Sender VOX bereits einen Vorgeschmack auf die actionreiche Präsentation des Gründer-Teams bei „Die Höhle der Löwen – Endlich Weihnachten“.

„Jährlich passieren zahlreiche Unfälle auf der Skipiste“, sagt Kosche in dem Video. „Daher ist es enorm wichtig, dass jeder Skifahrer und Snowboarder einen Skihelm trägt“, heißt es weiter. Doch bei gutem Wetter weicht die Skibrille nicht selten einer Sonnenbrille, führen die Gründer fort. Das könne bei einer Abfahrt zum Problem werden: „Viele Skifahrer versuchen dann während ihrer Fahrt, die Brille wieder vorne am Helm zu positionieren. Das lenkt ab und dadurch sind schon viele Unfälle passiert“, erklärt auch Milski und weiß: „Sage und schreibe 40.000 Skiunfälle passieren im Jahr alleine in Deutschland“.

Investor Tillman Schulz wagt den Selbstversuch auf der Piste

Der Reality-Star scheint überzeugt: Durch ein geschicktes Klettsystem wird der „Gogglestop“ sicher am Helm angebracht, wodurch die Skibrille zuverlässig vor Fahrtwind und Erschütterungen geschützt ist. Um zu verdeutlichen, was der Brillenstopper der beiden kann, hat Milski in feinster Show-Manier die „Höhle der Löwen“-Jury selbst zum Test gebeten. Mit Erfolg: Investor Tillman Schulz (34) lässt sich zu einem Selbstversuch hinreißen, der auf einer eigens angelegten Rodelpiste stattfindet. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Präsentation nicht zu einer holprigen Berg- und Talfahrt wird.

Jürgen Milski stellt bei „Die Höhle der Löwen“ sein Produkt vor. © RTL / Bernd-Michael Maurer (Fotomontage)

Jürgen Milski und sein Kollege Ralf Kosche möchten 30.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile. Ob sie die Löwen überzeugen können, ist am 11. Dezember ab 20:15 Uhr bei VOX zu sehen. Wegen des vermeintlich unfairen „Promi Big Brother“-Schnitts schoss Jürgen Milksi derweil gegen Sat.1. Verwendete Quellen: Vox.de