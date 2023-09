Bitter für „Reimanns“-Fans: Neue Staffel startet später als erwartet

„Willkommen bei den Reimanns“ startet erst in mehreren Wochen in die neue Staffel. Fans müssen daher leider länger als bisher angenommen auf die neuen Abenteuer ihrer liebsten TV-Auswanderer Konny und Manu warten.

O’ahu – Gespannt warten Fans von „Willkommen bei den Reimanns“ auf neue Folgen. Leider wird diese Wartezeit auf die kommende Staffel mit den Abenteuern von Konny Reimann (68) und seiner Manu (54) noch etwas länger dauern, als sie sich sicherlich erhofft hatten.

„Reimanns“-Fans enttäuscht: Neue Staffel lässt weiter auf sich warten

Kabel1 hat nun bei X (ehemals Twitter) mitgeteilt, wann die frischen Episoden erscheinen sollen. Der Sender begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Plattform mit einem „Aloha!“ – passend zu den Einblicken, die die Reimanns in dem TV-Format in ihr Leben auf der hawaiianischen Insel O’ahu bieten. Freudig kündigt Kabel1 an: „Heute in zwei Monaten sind sie wieder da. Die Reimanns starten am 19. November in eine neue Staffel.“

Das Format geht damit später als im vergangenen Jahr in seine neue Herbststaffel. Damals gab es die Reimanns bereits ab Ende September zu sehen. Einige Überraschungen warteten auf Konny und Manu Reimann in der Staffel, in der sie auch den Fortschritt ihres heimischen Paradieses auf Hawaii dokumentierten.

Konny und Manu Reimann kehren am Sonntag zurück

Der Sender strahlt die neuen Folgen also auch zukünftig am Sonntag aus. Wie Dwdl.de berichtet, sollen die Episoden zudem wie gewohnt zur Primetime um 20:15 Uhr laufen. Was genau dann alles thematisiert wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

In der letzten Staffel, die es bereits Anfang des Jahres zu sehen gab, ging es für das Paar auf Reisen – vier Wochen lang mit dem Wohnmobil quer durch die USA. Aus einem bestimmten Grund kommen Konny und Manu Reimann aber auch nach Deutschland zurück. Verwendete Quellen: X, Kabel1, Dwdl.de