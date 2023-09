„Brauner Haufen“: „Das perfekte Dinner“-Kandidat verzweifelt an Dessert

Bei „Das perfekte Dinner“ wollte Kandidat Diddi diese Woche Perfektion liefern. Doch die Nachspeise stellte ihn vor ungeahnte Herausforderungen.

Hannover – Nur selten läuft eine Folge von „Das perfekte Dinner“ vollkommen stressfrei ab. Auch in Hannover haben sich die Kandidaten der Kochsendung diese Woche viel vorgenommen. Insbesondere Dirk (41), den alle liebevoll Diddi nennen, will auf Teufel komm raus ein perfektes Dinner abliefern. Unter dem Motto „Diddi‘s Deister Dinner“ stellte er ein Menü zusammen, das vor Superlativen nur so strotzte. Seine Mitstreiter konnte er damit am Abend begeistern, doch er selbst musste in der Küche zuvor einige Momente der Verzweiflung verkraften.

Diddi muss sich auf der Zielgeraden noch einmal richtig anstrengen

Nach einer Vorspeise bestehend aus Thunfisch-Tatar mit Mango, Avocado und Wildkräutersalat servierte Diddi den „Das perfekte Dinner“-Kandidaten Rehrücken vom Rehbock mit Pfifferlingen, Brokkoli, Kartoffel-Sellerie-Püree und einer Jus als Hauptgang. Wie unter anderem „TV Spielfilm“ berichtet, kamen die beiden Mahlzeiten bei Chris (51), Magda (46) und Carmen (33) ziemlich gut an.

Diddis Achillesferse war dagegen das Dessert, wie er bereits während der Vorbereitungen am Nachmittag feststellen musste. „Die Masse hier sieht leicht anders aus als in meiner Vorbereitung. Deshalb schauen wir jetzt einfach mal, ob das was wird, oder ob wir den ganzen Bums nochmal neu anrühren müssen“, befürchtet der passionierte Hobbykoch schon vor dem Eintrudeln seiner Gäste.

Diddis Nachspeise sieht aus wie ein unappetitlicher „brauner Haufen“

Dass bei „Das perfekte Dinner“ nicht nur der Geschmack, sondern auch die Präsentation der Gerichte zählt, weiß Diddi nur zu gut. Umso verzweifelter scheint er deshalb, als er bei der Vorbereitung seiner Mandel-Cannelloni für die Nachspeise feststellt: „Das sieht aus wie brauner Haufen. So sollte das eigentlich nicht aussehen.“

Kandidat Dirk kämpft am dritten Tag von „Das perfekte Dinner“ in Hannover mit einem Dessert, das auf den ersten Blick nicht gerade appetitlich anmutet © RTL/RTL+

Also fängt der Perfektionist kurzerhand nochmal von vorne an. Am Abend berichtet Diddi seinen Gästen über die Dessert-Odyssee: „Ich habe das fünfmal gemacht, beim sechsten Mal hat es funktioniert. Ich war kurz vorm Abbruch." Sein Durchhaltevermögen hat sich letztendlich jedoch gelohnt: Mit 38 Punkten belegt Diddi vorerst den ersten Platz bei „Das perfekte Dinner" in Hannover.