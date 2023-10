„Das perfekte Dinner“-Kandidatin serviert Tischdeko als Vorspeise

Außergewöhnliche Speisen sind nichts Neues bei „Das perfekte Dinner“. Teilnehmerin Heidi verwirrt ihre Gäste jedoch mit einer Vorspeise, die zunächst nur für die Tischdeko gehalten wird.

Heidelberg – Am zweiten Abend der neuen „Das perfekte Dinner“-Woche überrascht Kandidatin Heidi (53) ihre Mitstreiter mit einer denkwürdigen Speise. Die Hobbyköchin zauberte eine Vorspeise der etwas anderen Art, die ihre Gäste erst auf den zweiten Blick als Gang des Abends entlarvten.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin Heidi überzeugt mit Kreativität

Die Mitkandidaten zeigten sich begeistert von der Kreativität der 53-Jährigen. Denn die gelernte Innenarchitektin richtete in der „Das perfekte Dinner“-Ausgabe von Dienstag (10. Oktober) eine große Platte mit Moos, die mit Blumen verziert wurde, an. Erst auf den zweiten Blick war den Gästen klar, dass zwischen den Blumen Holzspieße mit kleinen Häppchen versteckt waren. In der liebevoll garnierten Blumenwiese waren u. a. Riesengarnelen, Melonen-Feta-Happen und Rumpsteak an Rucola zu finden. Dazu gab es Brot und verschiedene Dips.

Kandidat Tobi (37) beschrieb es als „gelungenen Auftakt“ zum restlichen Dinner. Und auch die anderen Kandidaten erfreuten sich an der gelungene Abwechslung. Denn die drapierte Blumenwiese sorgte nicht nur für eine Überraschung, sondern ebenso für ordentliche Portionen, bei der die gesellige Runde gerne zulangte.

Auch mit den anderen „Das perfekte Dinner“-Gängen kann Heidi punkten

Am Ende des Abends lobten alle Kandidaten das leckere Menü. 38 Punkte erhielt Heidi insgesamt. Damit liegt sie mit acht Punkten vor Gerhard (54), der die Teilnehmer am Montag bereits bekochen durfte. Ob sich Hobbyköchin Heidi mit ihren Kreationen auch den Sieg der Woche sichern kann, wird sich erst am Freitag zeigen.

Für „Das perfekte Dinner“ hatte sich Kandidatin Heidi einen echten Clou ausgedacht: Sie drapierte ihre Vorspeise einfach mitten in der Tischdeko. © RTL+ & RTL+

Der Montags-Kandidat musste allerhand Kritik einstecken: Mit seinem Bier-Aperitif spaltete Gerhard bei „Das perfekte Dinner“ die Gemüter. Verwendete Quellen: VOX/Das perfekte Dinner