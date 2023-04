„Das wird gigantisch“: Florian Silbereisen bekommt neue Schlagershow

Florian Silbereisen wird im Sommer wieder auf der großen TV-Bühne stehen. Der Schlagerstar bekommt eine neue Show. „Das wird gigantisch!“, kündigt der Musiker an.

Kitzbühl - Fans von Florian Silbereisen (41) können sich freuen. Der Musiker steht bald wieder auf der großen TV-Bühne. Der Schlagerstar kündigte im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung eine neue Show an. „Zusätzlich zum ‚Schlagerbooom‘ in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel – mit einer Bühne mitten im Stadion.“

Florian Silbereisen moderiert Eurovisions-Show

Der Musiker kann seine Freude kaum zügeln: „Das wird gigantisch!“ Er könne es kaum erwarten. Das Ganze soll am 1. Juli stattfinden, wie „Bild“ schreibt. Das Format soll eine Eurovisions-Show sein und in der ARD und im ORF laufen. Auch Stars wie Andreas Gabalier (38), Howard Carpendale (77) sowie DJ Ötzi (52) wurden bereits angekündigt.

Aktuell steht Silbereisen für weitere Folgen des „Traumschiffs“ vor der Kamera. Noch bis Mitte Juni laufen laut „Bild“ die Dreharbeiten für das beliebte ZDF-Format. Seit 2019 ist der Musiker als Kapitän Parger auf den Weltmeeren unterwegs. Zuletzt war er in der Oster-Ausgabe „Das Traumschiff: Vancouver“ am 9. April in seiner Rolle zu sehen. Auf der großen TV-Bühne stand Silbereisen zuletzt im Januar 2023. Damals moderierte er Jürgen Drews (78) großen Abschied von der Schlagerbühne. Verwendete Quellen: Bild-Zeitung