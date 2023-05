Nico Legat, Sohn von „Dschungelcamp“-Legende Thorsten Legat, geht vor laufender Kamera fremd

Vor laufender Kamera hat Nico Legat bei „Temptation Island“ seine Freundin betrogen. Sein Vater Thorsten Legat reagierte empört auf die Aktion seines Sohnes.

Mit dieser Aktion ist Nico Legat (24) wohl zweifellos in Sachen Treue durchgefallen. Der Sohn von „Dschungelcamp“-Legende Thorsten Legat (54) nimmt derzeit mit seiner Freundin Sarah an der neuen Staffel von „Temptation Island“ teil.

Nico und Siria hatten gemeinsam unter der Dusche

Bei der Reality-TV-Show geht es darum, dass Paare ihre Beziehungen auf die Probe stellen und Verführerinnen und Verführern in ihren Villen widerstehen müssen. Das ist Nico Legat nicht unbedingt gelungen, wie RTL samt Video-Ausschnitt berichtet.

Nico Legat geht zu erst in die Dusche, Siria folgt ihm. © RTL

Ehe es zum Fremdgeh-Akt kam, spielte sich dieser in der Küche gegenüber seinen Mitstreitern noch einmal mächtig auf. „Ich habe heute eigentlich die Mädels verführt. Ich bin so was wie der Hugh Hefner der Villa“, sagte Nico. Bei Adam kam das nicht gerade positiv an: „Übertreib nicht deine Rolle und denk daran: Das sehen noch andere Menschen.“ Doch das stieß bei Nico auf taube Ohren.

„Gehen wir kuscheln?“, rief dieser daraufhin Verführerin Siria zu, die ohnehin bereits mit in Nicos Bett schlafen durfte. Zusammen im Schlafgemach lagen die beiden eng beieinander. Nach verdächtigen Bewegungen unter der Decke verschwand Nico prompt im Badezimmer, Siria folgte ihm und die Dusche wurde angestellt.

Im Eifer des Gefechts vergaßen die beiden, die Tür zu schließen, sodass die Kamera verdächtige Spiegelungen in der Duschabdeckung auffing. Auch Stöhngeräusche waren von den beiden zu hören.

Obwohl die beiden laut RTL-Bericht etwas unter der Dusche hatten, erklärte Nico am nächsten Morgen, dass sie lediglich „ein bisschen gekuschelt“ hätten, „aber wo es dann zum Schlafen ging, haben wir eine Mauer gemacht“. Wie Nicos Freundin Sarah auf die Aktion reagieren wird, sehen die Zuschauenden dann wohl in der nächsten Folge.

Das sagt Vater Thorsten Legat dazu

Nicos Vater Thorsten Legat hat die Bilder inzwischen selbst gesehen und darauf reagiert: „Ich krieg Gänsehaut." Allerdings nimmt er seinen Sprössling auch in Schutz: „Er ist noch jung, in dem Alter spielen die Endorphine ein bisschen verrückt, wenn man ein bisschen Alkohol getrunken hat." Dass er am nächsten Tag gelogen hat, sei für Papa Thorsten allerdings ein No-Go.