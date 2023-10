Enthüllung bei „Grill den Henssler“: Starkoch plant bereits Show-Aus

Steffen Henssler hat angedeutet, nicht mehr lange bei „Grill den Henssler“ am Herd stehen zu wollen – und das, obwohl die Show gerade Jubiläum feiern durfte. Der Starkoch hat schon Pläne für die Zeit danach.

Köln – Steffen Henssler (51) tritt seit mittlerweile zehn Jahren zum Kochduell bei „Grill den Henssler“ an. Immer wieder geht es für den Starkoch gegen Prominente ran, die mit allen Mitteln versuchen, ihn auszustechen. Lange will der TV-Star das wohl nicht mehr mitmachen. Kurz nach dem zehnjährigen Jubiläum der Sendung deutet er den Ausstieg an und verrät, wie es weitergehen soll.

Noch „drei, vier Jahre“: Steffen Henssler spricht über Ausstieg bei „Grill den Henssler“

Steffen Henssler ließ in der vergangenen Folge seiner Show „Grill den Henssler“ (29. Oktober 2023) die Bombe platzen: „Drei, vier gute Jahre habe ich noch in mir“, sagte der Fernsehkoch. Zuvor hatte Moderatorin Laura Wontorra (34) von einer neuen Dekade „Grill den Henssler“ gesprochen. Sie forderte Henssler auf: „Zehn Jahre müssen wir jetzt mindestens noch machen.“ Der Küchenchef antwortete prompt: „Zehn ist vielleicht bisschen viel“ und sorgte für Lacher im Publikum.

Nach dem Hinweis der Moderatorin, dass er in zehn Jahren doch erst knapp 60 Jahre alt sei, scherzte Henssler, indem er sich selbst mit einem Rollator darstellte: „Stell dir mal vor, ich würde mit 60 hier noch rauskommen.“ Das Publikum klatschte Beifall und zeigte mit der Reaktion: Sie würden den Starkoch auch gerne noch weitere zehn Jahre im Fernsehen verfolgen.

„Grill den Henssler“-Aus: Steffen Henssler sucht schon Alternativen

Am 22. Oktober feierten VOX und Steffen Henssler das zehnjährige Bestehen der Show. Der Fernsehkoch ist in seiner Sendung bis dahin 142-mal gegen Gäste angetreten, von denen er 101-mal gewonnen hatte. Auch wenn Henssler nicht noch einmal 142 Wettkämpfe führen wird – ganz aus dem Showgeschäft möchte sich der 51-Jährige nicht zurückziehen.

Lange will Steffen Henssler bei „Grill den Henssler“ nicht mehr durchziehen. Er hat auch schon Pläne für den Ausstieg und seine Nachfolge. © Imago/ Christian Schroedter

In die Jury zu wechseln oder die Gäste als Koch-Coach zu unterstützen, schlug Wontorra dem Entertainer vor. Für Henssler plausibel. Er brauche nur noch „einen Nachfolger, den ich selbst auswähle und dann wandere ich da hinten rein“, sagte er zu Wontorra und zeigte dabei auf die Jury-Plätze in der Show.

Wer für den Posten infrage kommen könnte? Auch daraus machte sich Henssler einen Spaß und fragte seinen Hilfs-Zivi Howan: „Du studierst doch Medizin, oder?“ Sein Hintergrund würde Henssler ausreichen, um den Platz – weg vom Küchenherd an den Jury-Pult – zu tauschen. Bis es zu einer Entscheidung kommt, dürfen die Fans aber noch weiter mit dem TV-Koch in den wöchentlichen Koch-Challenges mitfiebern. Oliver Pocher (45) sorgte zuletzt für einen Ekel-Moment bei „Grill den Henssler“. Verwendete Quellen: VOX