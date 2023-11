Enttäuschung für Florian Silbereisen: Steht weitere Schlagershow vor dem Aus?

Der Jahresrückblick „Schlager des Jahres“ war einst ein Quotengarant. Jetzt scheint es für Moderator Florian Silbereisen und seine Show endgültig bergab zu gehen.

Leipzig – Das deutsche Fernsehprogramm quillt geradezu über vor Schlagershows. Gefühlt wöchentlich werden neue Formate angekündigt. Nahezu jeder mehr oder weniger bekannte Schlagermusiker scheint über kurz oder lang zum TV-Moderator zu werden. Sinkt jedoch durch dieses Überangebot zunehmend die Qualität der Produktionen? Das zumindest beklagen Brancheninsider bereits seit geraumer Zeit. Die Kritik macht dabei auch vor Star-Moderator Florian Silbereisen (42) nicht Halt. Konkret geht es dabei um den von „Flori“ moderierten Jahresrückblick auf das zurückliegende Schlager-Jahr im MDR.

Die „Schlager des Jahres“ mit Florian Silbereisen wecken nur wenig Vorfreude

Die Ankündigung des Jahresrückblicks „Schlager des Jahres“ brachte Florian Silbereisen und seinem Team zuletzt einige negative Kommentare ein. Die Sendung wurde ursprünglich von Bernhard Brink (71) moderiert und stellte für den zuständigen Sender MDR unter seiner Führung ein echtes Erfolgsformat dar. Nach Brinks Ausstieg übernahm Silbereisen die „Schlager des Jahres“, doch seine Umwandlung der Show in eine Zusammenstellung aus alten Clips kam nicht bei allen Zuschauern gut an.

Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichten, war nach der Ausgabe 2022 unter Schlagerfans sogar von einem „Armutszeugnis für den deutschen Schlager“ die Rede. Hat Florian Silbereisen die „Schlager des Jahres“ demnach endgültig vor die Wand gefahren?

Auch 2023 scheinen sich die „Schlager des Jahres“ an alten TV-Konserven zu bedienen

In einer Pressemitteilung zur kommenden „Schlager des Jahres“-Sendung am 28. Dezember kündigt der MDR eine „große Rückblickshow mit den Schlagern, Stars und Storys des Jahres“ an.

Droht den „Schlagern des Jahres“ mit Florian Silbereisen das endgültige Aus? © STAR-MEDIA/Imago

Damit scheint klar, dass Florian Silbereisen abermals nur eine Reihe bereits ausgestrahlter TV-Ausschnitte präsentieren wird. Die „Schlagerprofis“ bezeichnen dieses Konzept als „lieblos“ und befürchten, dass so das endgültige Aus der Sendung besiegelt sei. Indes müssen Schlagerfans offenbar auch um andere Silbereisen-Sendungen bangen. Verwendete Quellen: schlagerprofis.de, mdr.de