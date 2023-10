Fake-Vorwürfe von den Stehfests: „Sommerhaus“-Star Tim Toupet rastet aus

Gleich zwei „Sommerhaus der Stars“-Pärchen wird vorgeworfen, keine wirkliche Beziehung zu führen. Nun melden sich die Betroffenen zu Wort - und sind stinksauer.

Köln – „Das Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Tim Toupet (51) fühlt sich von Mitkandidatin Edith Stehfest (28) angegriffen und schlägt zurück: „Nach außen zeigen sie sich als tolerante, bunte Menschen, aber verurteilen uns, weil wir unsere Beziehung nicht so stark nach außen präsentieren wie sie“, sagt er im Interview mit der „Bild“-Zeitung über die 28-Jährige und deren Mann Eric (34). Grund für Toupets Frust ist ein Social-Media-Beitrag von Edith Stehfest. In einer Instagram-Story deutete der Reality-Star an, dass zwei Paare in der Show nicht echt seien. Wen sie für Fake hält, verschwieg sie.

Fans glauben die Fake-Beziehungen zu durchschauen

Laut „Bild“-Zeitung haben die „Sommerhaus“-Fans dennoch Vermutungen, welche Beziehungen nur Show sein könnten. Claudia Obert (62), Tim Toupet (51) und ihre Partner stehen offenbar im Verdacht der Fans. Die weisen die Gerüchte weit von sich: „Carina ist meine Seelenverwandte“, erklärt Toupet.

Er und seine Partnerin Carina Crone (33) sind zwar erst seit Anfang des Jahres zusammen, bei „Bild“ bekräftigt er aber, dass es etwas Ernstes sei. Stehfests Aussagen seien „der absolute Höhepunkt der Intoleranz“, schimpft er.

Claudia Obert lehnt die Unterstellungen ab

Neben Toupet wehrt sich auch Claudia Obert gegen die Fake-Vorwürfe. Sie schwärmt dem Blatt gegenüber von ihrem Partner Max Suhr (24): „Ich liebe, dass er so spontan ist in seinem Handeln, so redegewandt ist und er so gut aussieht“.

„Sommerhaus der Stars“-Kandidatin Edith Stehfest behauptet auf TikTok, dass es Fake-Paare im „Sommerhaus“ gibt. Tim Toupet und Claudia Obert äußerten sich nun auch. © IMAGO / localpic & Screenshot: TikTok „edithstehfest“

Edith Stehfest äußerte sich nicht nochmal nach dem großen Aufruhr zu den Gerüchten. Ex-„Sommerhaus“-Bewohner Eric Sindermann (35) äußerte im IPPEN.MEDIA-Interview derweil Kritik an Nachzügler Serkan Yavuz (30). Verwendete Quellen: bild.de