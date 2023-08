Geheime Vertragsklausel: Katja Krasavice verpasste Bohlen bei DSDS einen Maulkorb

Teilen

Katja Krasavice und Dieter Bohlen sorgten für Streit in der DSDS-Jury. Jetzt verriet die Rapperin, dass sie sich vor ihren Auftritten in der Castingshow rechtlich absichern ließ.

Leipzig – Katja Krasavice (26) und Dieter Bohlen (69) werden so schnell wohl keine Freunde mehr. In der vergangenen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ saßen die beiden Hitzköpfe gemeinsam in der Jury, doch es dauerte nicht lange, bevor der erste Streit zwischen ihnen ausbrach.

Katja Krasavice enthüllt: DSDS-Vertrag sollte Dieter Bohlen einen Maulkorb verpassen

Grund dafür waren Bohlens sexistische Kommentare gegenüber der Kandidatin Jill Lange (22), welche die feministische Rapperin so nicht stehen lassen wollte. Im Laufe der Staffel gerieten die beiden DSDS-Juroren immer wieder aneinander und wie Krasavice jetzt in einer neuen Folge ihres Podcasts „Queen of Bitches“ verriet, rechnete sie offenbar schon bei ihrer Zusage mit dem polarisierenden Verhalten des Chef-Jurors.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

Im Gespräch mit ihrem Podcast-Partner Marwin Balsters gab die „Dicke Lippen“-Interpretin preis, dass sie bestimmte Klauseln in ihrem DSDS-Vertrag festhalten ließ, mit denen sie Dieter Bohlen einen Maulkorb verpassen wollte. „Ich hatte eine Abmachung“, berichtete Krasavice über die Vereinbarungen, „ich habe gesagt, er darf niemanden diskriminieren, er soll nicht sexistisch sein gegenüber Frauen, gegenüber Menschen. Er darf nicht homophob sein, er darf nicht rassistisch sein. Ich will das nicht. Er darf das nicht. Das Ding ist, ich bin niemand, der jemanden bevormundet. Es sollte einfach normal sein, das nicht zu machen.“

Laut Katja Krasavice hielt sich Dieter Bohlen nicht an die vertraglichen Abmachungen

Die Sonderklauseln hatte Katja Krasavice mit dem zuständigen Sender RTL festgelegt, da sie laut eigener Aussage bereits im Vorhinein der DSDS-Aufzeichnungen davon ausging, dass Dieter Bohlen sich bei den Dreharbeiten daneben benehmen werde. Sie erzählt im „Queen of Bitches“-Interview weiter: „Ich wollte mich davor schützen und ich meinte auch, wenn das passiert, werde ich meinen Mund aufmachen und fertig. Ich werde mit ihm streiten, ganz einfach.“

Die gemeinsame Zeit bei DSDS endete ganz und gar nicht freundschaftlich: Zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice herrscht seit der RTL-Castingshow dicke Luft © Future Image/Karina Hessland/Imago

Dass es letztendlich trotz Vertrag zum Streit kam, sei für die Rapperin nicht überraschend, aber dennoch enttäuschend gewesen. „Ich bin enttäuscht von ihm, aber ich bin stolz auf mich. Am Ende habe ich das Ding gerockt. Es war meins. Ich habe ihn nackt ausgezogen und gezeigt, wie er wirklich ist“, resümiert Katja Krasavice ihre Zeit bei DSDS. Wirklich ausgezahlt hat sich die Staffel auch für den Sieger nicht: Sem Eisinger (29) ist nach seinem DSDS-Triumph wieder im alten Job. Verwendete Quellen: Podcast „Queen of Bitches“, rtl.de