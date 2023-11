Konkurrenz für Jenke: Sophia Thomalla startet Selbstexperiment-Show

Sophia Thomalla möchte sich in einer neuen Reportage dem Thema Schmerz stellen – in Selbstversuchen. Macht sie damit Jenke von Wilmsdorff Konkurrenz?

Potsdam – Sophia Thomalla (34) überzeugt als Moderatorin mit ihrer selbstbewussten, schlagfertigen Art. Bei „Are You The One?“ fühlt sie den Reality-Sternchen ordentlich auf den Zahn. Jetzt überrascht sie aber mit einem Projekt ganz anderer Art – und könnte damit sogar einem TV-Urgestein Konkurrenz machen.

Selbstversuche, die Schmerz erzeugen: Sophia Thomalla bekommt eine neue Show

Sophia Thomalla startet schon bald mit einer eigenen Sendung: In „Schmerz lass nach – Das Schmerzexperiment mit Sophia Thomalla“ stellt sie sich den Themen Schmerz und Leid in Selbstexperimenten. Die Show soll am 15. November auf RTL+ zur Verfügung stehen, wie eine Pressemitteilung verkündet.

In der Reportage will die Moderatorin herausfinden, wie es sich anfühlt, unter ständigen Schmerzen zu stehen und wie sich damit der Alltag bewältigen lässt. Zudem will sie die Auswirkungen von starken Schmerzmitteln auf ihren Geist und Körper erkunden. Ein gewagtes Experiment: Durch Schmerz simulierende und Schmerz lindernde Substanzen macht sie sich selbst zum Versuchskaninchen. Wie das Leben durch Schmerzen eingeschränkt ist, erklären zudem zwei Frauen, die nach Verletzungen arbeitsunfähig und opiatabhängig sind. Zusammen mit Thomalla bekämpfen sie ihre Sucht.

Jenke gegen Sophia Thomalla? Neue Show erinnert an bekannte Reportage

Mit dieser Reportage konkurriert Sophia mit dem Fernsehjournalist Jenke von Wilmsdorff (58), der schon früher eine Reihe von Selbstexperimenten auf RTL gestartet hatte. Dabei ging es ebenso um gesellschaftlich relevante Themen, wie beispielsweise Alkoholmissbrauch oder Armut.

Jenke von Wilmsdorff bekommt Konkurrenz, denn Sophia Thomalla bekommt eine eigene Show, in der sie Selbstversuche startet. © Imago/ Apacapress, Eventpress (Fotomontage)

Zuletzt machte Sophia Thomalla aber nicht mir ihren TV-Projekten auf sich aufmerksam, sondern mit einer Wutrede gegen das ZDF. Die Moderatorin ärgerte sich im Netz über eine Sendung. Wegen einer ZDF-Klimakleber-Sendung platzte Sophia Thomalla der Kragen. Verwendete Quellen: dwdl.de