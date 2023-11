Kult-Show fliegt raus: ProSieben wirft Montagabend-Programm komplett über den Haufen

ProSieben ändert das Programm am Montagabend: Zwei beliebte US-Serien wird es in Zukunft vorerst nicht mehr zu sehen geben. Doch prominenter Ersatz ist schon gefunden.

Unterföhring – Der Montagabend war auf dem Kanal ProSieben zuletzt fest in der Hand beliebter US-amerikanischer Serien: So strahlt der Münchner Privatsender etwa am heutigen Montag (13. November) um 20:20 Uhr eine brandneue Folge des „The Big Bang Theory“-Nachfolgers „Young Sheldon“ aus. Um 21:15 Uhr folgt dann eine aktuelle Episode der Kultserie „Die Simpsons“. Doch damit ist am kommenden Montag vorerst Schluss.

ProSieben schmeißt „Die Simpsons“ aus dem Montagabendprogramm

Als erstes erwischt es Homer, Bart und Co.: Am Montag in einer Woche, dem 20. November, sind sie nicht mehr bei ProSieben in der Primetime vertreten. Stattdessen gibt es ab 20:15 Uhr vier Folgen von „Young Sheldon“ am Stück – die letzten der aktuellen, sechsten Staffel. In der darauffolgenden Woche strahlt ProSieben dann gar keine US-Serie mehr am Montagabend in der Primetime aus.

Der beliebte TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff (58), der besonders für seine fesselnden Selbstexperimente bekannt ist, übernimmt dann den bisherigen Sendeplatz des jungen Sheldon Cooper. Los geht es am Montag, dem 27. November, um 20:15 Uhr mit der Reportage: „JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?“.

Jenke von Wilmsdorff testet darin, wie sich der übermäßige Konsum von Zucker auf Gesundheit und Stimmung niederschlägt. Dafür wird der Journalist im Selbstversuch täglich ein ganzes Kilogramm Zucker verzehren. Im Anschluss an die Reportage folgt ab 22:35 Uhr noch „JENKE. Live. Der Talk danach“ mit einem Rückblick auf das Experiment.

Jenke von Wilmsdorff erhält prominenten Sendeplatz

Auch die nachfolgenden zwei Montagabende gehören auf ProSieben ganz Jenke von Wilmsdorff. So beschäftigt sich der 58-Jährige am 4. Dezember unter dem Titel „JENKE. CRIME. Der Kampf gegen die Mafia“ mit der italienischen Mafia in Deutschland. Für die Sendung hat von Wilmsdorff auch mit ehemaligen Mafiosi gesprochen. Eine Woche später, am 11. Dezember, folgt „Künstliche Intelligenz: Viel Hoffnung, viel Gefahr und das ganz große Geld“ über den unaufhaltsamen Aufstieg der Künstlichen Intelligenz.

Statt den „Simpsons“ zeigt ProSieben montags zur Primetime künftig neue Formate mit Jenke von Wilmsdorff. © IMAGO/United Archives; IMAGO/Future Image (Fotomontage)

Auch bei RTL müssen sich Zuschauer auf eine große Programmänderung gefasst machen. Denn nach fast 30 Jahren stellt der Sender das beliebte TV-Magazin „Explosiv Weekend" für immer ein.