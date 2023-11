Mit Schlagerstar: Knossi kündigt eigene „Promi Big Brother“-Version an

Nach dem Ende von „Promi Big Brother“ kommt Knossis eigene Version vom großen Bruder. Das hat der Twitch-Star jetzt im Sat.1-Studio enthüllt.

Köln – „Promi Big Brother“ geht in diesem Jahr auch nach dem Ende der Sat.1-Show weiter. Twitch-Streamer Knossi, der mit bürgerlichem Namen Jens Knossalla (37) heißt, war am gestrigen Dienstagabend, dem 28. November, bei den „Promi Big Brother“-Moderatoren Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (45) im Studio zu Gast. Dort stellte der selbst erklärte „König des Internets“ seine Pläne für eine Fortsetzung der beliebten Reality-Show vor.

Twitch-Star verrät: „Promi Big Brother: Knossi Edition“ kommt wirklich

Die Twitch-Größe gilt schon seit Längerem als riesiger Fan von „Promi Big Brother“. So kaufte Knossi schon in der zurückliegenden Ausgabe aus dem Jahr 2022 als Gast im Penny-Markt der Show ein. Nun hat er seine Version des beliebten Reality-Formats vorgestellt – und auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer enthüllt. Selbstverständlich wird bei Knossi einiges anders laufen als bei Sat.1.

Zwar wird „Big Brother: Knossi Edition“ in denselben Containern in Köln Bocklemünd aufgenommen, in denen sich derzeit Iris und Peter Klein (56), Ex-„Bachelor“ Dominik Stuckmann (31), TV-Star Yeliz Koc (30) und die weiteren Teilnehmer der Sat.1-Show aufhalten, Knossis Version läuft allerdings nur für zweieinhalb Tage. „Promi Big Brother“ endet in diesem Jahr am 4. Dezember, am 12. Dezember startet dann die Ausgabe des Twitch-Stars.

Diese Stars und Streamer geben sich bei Knossis „Promi Big Brother“ die Ehre

Standesgemäß wird das Format nicht im Fernsehen ausgestrahlt, sondern auf Twitch als Stream abrufbar sein. Der Livestream soll am 12. Dezember 2023 um 12 Uhr starten. Highlight-Clips der speziellen „Big Brother“-Ausgabe werden außerdem beim Streamingdienst Joyn zum Abruf zur Verfügung stehen. Mit klassischem TV hat „Big Brother: Knossi Edition“ also nichts mehr gemeinsam.

Überraschung in der „Late Night Show“: Knossi kündigte eine eigene „Promi Big Brother“-Version an © Screenshot/Sat.1/Promi Big Brother – Die Late Night Show

Knossis „Big Brother“ muss dabei den Vergleich mit dem größeren Fernsehbruder von Sat.1 nicht scheuen. So hat der überaus populäre Twitch-Streamer Schlagerstar Joey Kelly (50) und Cindy aus Marzahn, auch bekannt als Komikerin Ilka Bessin (52), für sein „Big Brother“-Format gewinnen können.

Daneben werden auch die YouTuber Fritz Meinecke (34) und Marc Eggers (37), Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (23), besser bekannt als Affe auf Bike, sowie Knossis Twitch-Kollegen MontanaBlack (35) und Adam Wolke in den Container einziehen, wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet. Zuschauerinnen und Zuschauer können also deutlich mehr aus dem Internet und sozialen Netzwerken bekannte Stars und Persönlichkeiten in Knossis „Big Brother“-Version erleben.

In der regulären „Promi Big Brother“-Staffel ist derzeit aber auch allerhand los. Insbesondere der Krieg zwischen den Noch-Eheleuten Klein sorgte für Aufruhr. Lange wurde spekuliert, ob auch Peter Kleins angebliche Affäre Yvonne Woelke zu „Promi Big Brother“ dazustößt – diese hat sich nun entschieden. Verwendete Quellen: dwdl.de