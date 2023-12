Nach „Bergretter“-Auftritt: Heidi Klum bekommt Angebot für nächste TV-Serie

Heidi Klum ist bekanntlich ein riesiger Fan der „Bergretter“. Vor Kurzem durfte sie selbst in der Serie mitspielen. Jetzt winkt bereits das nächste Schauspielengagement.

München – Heidi Klum (50) als Gaststar? Da sagt sehr wahrscheinlich kaum ein TV-Format nein. Im Laufe ihrer Modelkarriere stand die Laufsteg-Schönheit bereits mehrfach für verschiedene Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Unter anderem war Heidi bei „Sex and the City“ oder auch in einer Folge von „How I Met Your Mother“ zu sehen. Doch ihren möglicherweise für sie selbst bedeutsamsten Auftritt hatte die Ehefrau von Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (34) erst vor Kurzem, als sie in „Die Bergretter“ eine Eventmanagerin mimen durfte.

Bei „Die Bergretter“ überzeugte Heidi Klum mit ihren Schauspielqualitäten

Bekanntlich sind die Eheleute Klum-Kaulitz riesige Fans der ZDF-Erfolgsshow, weshalb Heidis Cameo verständlicherweise für große Aufregung sorgte. Dass Heidi Klum als eines der gefragtesten Supermodels der Welt ganz und gar nicht kamerascheu ist, war zu erwarten. Doch ihre Darbietung bei „Die Bergretter“ scheint nicht nur Fans der Sendung, sondern auch echte Experten überzeugt zu haben.

In einem Videobeitrag von „Bunte TV“ erklärten die „Sturm der Liebe“-Darsteller Tanja Lanäus (52) und Sven Waasner (43) nämlich jetzt, dass sie Heidi Klum mit offenen Armen am Set der Daily-Serie im Ersten empfangen würden.

Heidi Klum würde sofort eine Gastrolle bei „Sturm der Liebe“ erhalten

„Ja natürlich, sie kann uns sehr gerne besuchen“, erklärt Tanja Lanäus auf die Frage, ob man Heidi Klum einen Gastauftritt bei „Sturm der Liebe“ anbieten würde. „Heidi, wenn du das hörst, du bist herzlich willkommen.“ „Absolut“, pflichtet Sven Waasner seiner Kollegin sofort bei.

Was mögliche Rollenangebote angeht, haben Lanäus und Waasner ebenfalls schon Ideen. Entweder könnte Heidi beispielsweise einfach sich selbst spielen, oder auch eine neu angestellte Küchenhilfe im Restaurant des „Sturm der Liebe“-Hotels. Ob die „Germany’s next Topmodel“-Macherin auf den Vorschlag eingehen wird, bleibt abzuwarten.

Über ihre letzte Gastrolle war die „Germany‘s next Topmodel“-Chefin auf jeden Fall sehr aufgeregt. So ausgelassen feierte Heidi Klum ihren „Bergretter“-Auftritt vor dem TV. Verwendete Quellen: Bunte TV