Nach zwölf Jahren: Aus für ARD-Show mit Helmut Schleich

Helmut Schleich gehörte mit seiner Sendung „Schleichwerbung“ zwölf Jahre zum ARD-Programm. Jetzt wird das Format abgesetzt.

München – Es ist das Ende einer jahrelangen Zusammenarbeit: Helmut Schleich (56) verabschiedet sich mit seiner Kabarettsendung „SchleichFernsehen“ aus dem BR Fernsehen. Die erste Folge des Formats war am 3. Juni 2011 ausgestrahlt worden. Zwölf Jahre und sechs Staffeln später ist nun Schluss mit lustig: Ende November wird die letzte Ausgabe gezeigt. Das gab der Sender auf seiner Website bekannt.

Helmut Schleich will zurück auf die Kabarettbühne

Gemeinsam mit Freunden und Wegbegleitern werde sich Schleich „in einer letzten bunten Sendung“ von seinen treuen Zuschauern verabschieden. „Vielen Dank an Helmut Schleich für viele erfolgreiche gemeinsame Jahre ‚SchleichFernsehen‘ mit Kabarett, Parodie und Unfug“, sagte Iris Mayerhofer, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung und Heimat, in einer Mitteilung.

Der Komiker habe es geschafft, als Künstler „stets wandelbar“ zu bleiben und in zahlreiche Rollen zu schlüpfen. „Wir wünschen Helmut Schleich viel Erfolg für all seine Projekte, die Tür im BR steht für ihn immer offen, und wir freuen uns, dass er dem Hörfunk weiterhin eng verbunden bleibt“, hieß es weiter.

Die Entscheidung war von Helmut Schleich selbst ausgegangen. „Ich möchte nach der intensiven Zeit mit ‚SchleichFernsehen‘ wieder mehr auf die Bühne. Sie war, ist und bleibt in ihrer Direktheit die Heimat des Kabaretts“, erklärte der gebürtige Schongauer. „Kabarett im Fernsehen hat für mich derzeit die Wahl zwischen politischer Zuverlässigkeit und rechter Ecke. Beides ist meine Sache nicht.“

„SchleichFernsehen“: Letzte Folge läuft am 30. November

Seine wöchentliche Radiokolumne auf Bayern 2 werde er fortführen. „Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mich in den ‚SchleichFernsehen‘-Jahren begleitet haben“, fügte Schleich hinzu. Die 85. und letzte Ausgabe seiner BR-Sendung wird am 30. November um 21 Uhr ausgestrahlt. Die Gäste stehen bereits fest: Unter anderem haben sich Monika Gruber (52), Martin Frank (31), Chin Meyer (64) und Lothar Bölck (70) angekündigt. Aufgezeichnet wird die Folge in der Kultkneipe Rheinpfalz in München-Schwabing.

Auch eine andere Kultshow wird bald zu Ende gehen. Am 25. November 2023 läuft die letzte Ausgabe von „Wetten, dass..?“ im ZDF. Thomas Gottschalk (73) verriet nun, mit welchen Gästen er einen Abschied feiert. Verwendete Quellen: BR