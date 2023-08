Nicht im TV: Neue Staffel „Hochzeit auf den ersten Blick“ startet plötzlich zuerst auf Joyn

Die Jubiläumsstaffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ ist nicht mehr nur in Sat.1 zu sehen – Joyn-Abonnenten können die neuen Folgen schon vor der FreeTV-Premiere sehen. Und bekommen sogar noch zwei Extra-Folgen.

München – Sat.1 hat eine neue Staffel des Reality-TV-Formats „Hochzeit auf den ersten Blick“ angekündigt. Demnach wird die 10. Staffel im Herbst im Free-TV zu sehen sein – einen Starttermin gibt es noch nicht. Aber gute Nachrichten für Joyn-Kunden und -Kundinnen. Diese müssen nicht so lange warten.

Neue Staffel „Hochzeit auf den ersten Blick“ zuerst auf Joyn zu sehen

Auf dem Streamingdienst läuten die Hochzeitsglocken laut einer Pressemitteilung bereits ab dem 18. September. Jede Woche wird es dort eine neue Folge bereits vorab zu sehen geben. Zudem zeigt Joyn zwei Folgen, die in Sat.1 gar nicht gesendet werden. So wird es via Streaming zehn und in Sat.1 nur acht neue Folgen „Hochzeit auf den ersten Blick“ geben.

Die zwei zusätzlichen Folgen sollen exklusiv für Joyn-Kunden produziert worden sein und jeweils am Anfang und Ende der Staffel stehen. Dabei werden „romantische Neuigkeiten“ ehemaliger Teilnehmer und Teilnehmerinnen, Highlights der letzten Jahre und ein Blick hinter die Kulissen gezeigt.



Zuschauer-Magnet „Hochzeit auf den ersten Blick“: Darum geht‘s

In der Sendung geben heiratswillige Singles seit nunmehr zehn Jahren ihr Jawort einem unbekannten Partner oder einer unbekannten Partnerin. Das Kennenlernen folgt in den Flitterwochen. Danach folgt der Stresstest Alltag. Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen entscheiden die Paare, ob sie zusammenbleiben oder sich scheiden lassen wollen.

Das Finale der neunten Staffel hatten insgesamt 3,91 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen gesehen. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 11,5 Prozent erreicht.

