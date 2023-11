„Nichts gelernt“: „Promi-Büßen“-Zuschauer rechnen mit Mike Cees ab

Beichtmutter Olivia Jones konfrontierte Mike Cees beim „Promi-Büßen“ mit seinen hässlichsten Momenten. Seine abweisende Reaktion erboste die Zuschauer.

Erzberg – Bei „Das große Promi-Büßen“ geht es bekanntermaßen ordentlich zur Sache. Dragqueen Olivia Jones (54) bittet die Kandidaten in den Beichtstuhl, wo sie mit ihren ärgsten Sünden konfrontiert werden. Dieses Mal traf es die Reality-Sternchen Mike Cees (36) und Christin Okpara (26). Bei der „Are You the One?“-Teilnehmerin schien die Therapiestunde tatsächlich Wirkung zu zeigen, weshalb sie mit einer milden Strafe verabschiedet wurde.

Ganz anders lief dagegen das Buß-Gespräch mit Mike Cees. Der TV-Star hatte 2021 im „Sommerhaus der Stars“ mit seinem Verhalten für Aufsehen gesorgt. Die Zuschauer zeigten sich schockiert davon, wie er seine Frau Michelle Monballijn (44) behandelte. Unter anderem wollte er bestimmen, wie sie sich anziehen sollte.

„Promi-Büßen“: Mike Cees will Fehlverhalten nicht eingestehen

Im TV-Beichtstuhl zeigte sich Mike Cees zunächst offensichtlich geläutert: „Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf, um ein für alle Mal aufzuräumen. Ich arbeite sehr hart an mir, auch in unserer Ehetherapie.“ Olivia Jones traute dem Frieden jedoch nicht – zu Recht.

Die Ex-Dschungelcamperin zeigte dem ehemaligen „Temptation Island“-Kandidaten einige seiner schlimmsten „Sommerhaus“-Momente und wies ihn zurecht: „Du hast Michelle und auch keine andere Frau so zu behandeln und zu kontrollieren.“ Daraufhin gab sich Mike Cees perplex: „Kontrollieren? Das sehe ich absolut nicht ein!“ Der DJ wies jegliche Schuld von sich: „Den Schuh ziehe ich mir nicht an, Olivia!“

„Promi-Büßen“-Fans nehmen Mike Cees in die Mangel

Bei den Zuschauern kam das Verhalten des Eventmanagers gar nicht gut an. Auf Instagram rechneten sie gnadenlos mit Mike Cees ab. „Solche Typen überspielen mit so einem Verhalten nur ihre eigene Unfähigkeit, Komplexe und Unsicherheiten“, kritisierte ein User. Ein weiterer kommentierte: „Wieder so einer, der nichts gelernt hat.“ Außerdem hieß es: „Er ist der Kontrollfreak in Person. Was glaubt er, wer er ist? Wie kann man so sein? Und nicht mal einsehen, dass das nicht geht.“

Viel Lob gab es stattdessen für Beichtmutter Olivia Jones. „Olivia ist einfach die Queen, die für alle verletzten und gepeinigten Menschen einsteht“, war so zu lesen. Und: „Olivia, bitte bleib so. Du machst das großartig!“ Weniger gut kam die Travestiekünstlerin in einer vorangegangenen Folge an: Für die Iris-Klein-Schalte mit Yvonne Woelke hagelte es beim „Promi-Büßen“ mächtig Kritik. Verwendete Quellen: Instagram/prosieben, „Das große Promi-Büßen“ (ProSieben, 23.11.23)