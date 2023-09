Noch mehr Luxus: Die Geissens bekommen neue RTLZWEI-Serie

Seit mehr als zehn Jahren lassen die Geissens bei RTLZWEI die Zuschauer an ihrem Luxusleben teilhaben. Jetzt legen sie noch einen drauf mit „Geissens‘ Mega Mansions“ und führen durch die Villen der Superreichen.

München – Mit Luxus und Jetset begeistern die Geissens seit 2011 das Fernsehpublikum und auch Formate, die Luxusimmobilien zeigen, werden immer beliebter, wie etwa „Selling Sunset“ beim Streaminganbieter Netflix. Nun führen auch Robert (59) und Carmen Geiss (58) mit ihren Töchtern Davina (20) und Shania (19) ihre Zuschauerinnen und Zuschauer in hochpreisige Villen und Yachten und zeigen, wie die Superreichen wohnen.

Die Geissens führen durch die Villen der Superreichen

Laut Mitteilung des Senders führt die TV-Familie ihr Publikum dabei durch Villen „mit Kaufsummen im dreistelligen Millionenbereich“. Demnach zeigen Carmen und Robert weltexklusiv, was sich hinter einer gigantischen Tresortür in einem Château in Cannes befindet. Am 16. Oktober starten zwei Folgen von „Geissens‘ Mega Mansions“ um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

In Dubai besucht das Paar mit ihren Töchtern die Inselgruppe „World Islands“. Das gigantische Bauvorhaben ist zwar noch nicht abgeschlossen, doch einige Inseln sind bereits bewohnbar. „Die Schlafzimmer befinden sich unter Wasser, die Aussicht ist traumhaft schön“, verspricht RTLZWEI.

Robert präsentiert hier außerdem noble Yachten, bei denen das Motto auch „Klotzen statt Kleckern“ Programm ist. So schlägt hier ein Quadratmeter Boden gerne mit 10.000 Euro zu Buche. Familienoberhaupt Robert meint dazu: „Wenn ein Boot 500 Millionen kostet, macht ein Waschbecken für 12.000 Euro auch nichts aus.“

Glamouröses Wohnen in schwindelerregender Höhe

Während sich Robert auf seinen Yachten wohlfühlt, wird ihm in schwindelerregender Höhe doch etwas mulmig. Zumindest bezeichnet RTWLZWEI ein Penthouse in New York in 250 Metern Höhe als „Robert Geiss‘ ‚Albtraum‘“. In den Hamptons besucht er mit seiner Frau außerdem das Nachbarhaus von Beyoncé und Jennifer Lopez, wo Kameras eigentlich streng verboten seien.

Bereits im vergangenen Jahr lief „Die Geissens – Roberts Mega Mansions“. Die Hauptsendung der Kult-Millionäre ist seit 2011 ein echter Dauerbrenner im deutschen Fernsehen. Im Januar startete die Doku-Soap „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ in ihre 21. Staffel.

Die neue Frisur von Carmen sorgt bei Geissens-Fans derweil für rege Diskussionen. Verwendete Quellen: RTLZWEI