Das passierte 10 Minuten vor erster DSDS-Liveshow backstage: Bohlen mobbt Katja Krasavice 

Streit zwischen Juroren geht weiter

Dieter Bohlen und Katja Krasavice sitzen zwar gemeinsam in der DSDS-Jury, sollen sich privat aber regelrecht aus dem Weg gehen, wie Insider behaupten.

Köln - Einmal mehr nahmen Dieter Bohlen (69) und Katja Krasavice (26) am Samstag (1. April) in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar” Platz. Wenige Minuten vor der Show hätten sich die beiden Juroren allerdings keines Blickes gewürdigt, will „Bild.de” aus Senderkreisen erfahren haben will.

Der Poptitan soll eine Generalprobe ohne die Rapperin verlangt haben und sei erst zehn Minuten vor der Show ins Studio gekommen, heißt es weiter. Die After-Show-Party ließ er angeblich ebenfalls sausen.

Katja Krasavice nennt Dieter Bohlen „Lügner“

Und auch Krasavice ist nicht gut auf Bohlen zu sprechen. Als dieser unter tosendem Applaus eine neue DSDS-Staffel mit sich selbst als Chefjuror ankündigte, klatschte sie nicht mit. Auf ihrem TikTok-Kanal hatte sie ihren Jury-Kollegen zudem als „Lügner” bezeichnet. Der Grund: Im Interview mit „Stern.de” hatte dieser behauptet, „überhaupt keinen Kontakt” zu ihr zu haben und ihre Telefonnummer nicht zu besitzen. Krasavice teilte jedoch Screenshots von mit „Dieter Bohlen” unterschriebenen WhatsApp-Chats, in denen sie „mein Schatzi” genannt wird. „Wieso lügst du dann, dass du mich nicht leiden kannst?“, wundert sie sich.

+ Weil Dieter Bohlen bei DSDS mit einem sexistischen Spruch negativ auffiel, gab's wortgewaltige Kritik von Jury-Kollegin Katja Krasavice. Die Rapperin soll nun auch Unterstützung aus den Reihen der RTL-Mitarbeiterinnen erhalten

Die Rapperin wirft dem Poptitan weiter vor, sich „wie ein f**king Arschloch” verhalten zu haben. Damit bezieht sie sich auf Bohlens Aussage zu Ex-Kandidatin Jill Lange (22). „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?”, hatte er in Bezug auf deren Teilnahme an Reality-Dating-Formaten wie „Are You The One” und „Ex on the Beach” gefragt. „Dieter, jetzt reicht’s!”, nahm Katja Krasavice das Nachwuchstalent in Schutz und entfachte einen öffentlichen Streit mit dem Poptitan. Verwendete Quellen: Bild.de, Stern.de, TikTok

