Patrick Romer uneinsichtig beim „Promi-Büßen“: Jetzt äußert sich Ex Antonia Hemmer

Reality-Star Patrick Romer zeigte bei „Das große Promi-Büßen“ wenig Einsicht. Eigentlich sollte er sein Verhalten gegenüber Ex-Freundin Antonia Hemmer bereuen. Diese meldet sich jetzt zu Wort.

Erzberg – Bei „Das große Promi-Büßen“ knöpfte sich Moderatorin Olivia Jones (53) zuletzt Patrick Romer (27) vor. Dem einstigen „Bauer sucht Frau“-Teilnehmer wurden Szenen aus „Das Sommerhaus der Stars“ gezeigt. Der Umgang mit seiner damaligen Freundin Antonia Hemmer wurde stark kritisiert – doch Patrick Romer zeigte wenig Reue. Zu seiner Reaktion meldet sich jetzt die Blondine selbst zu Wort.

Patrick Romers „Promi-Büßen“-Auftritt: Das sagt Antonia Hemmer dazu

Influencerin Antonia Hemmer (23) äußert sich zu dem Auftritt ihres Ex-Freundes Patrick Romer beim diesjährigen „Promi-Büßen“. In ihrer Instagram-Story vergangenes Wochenende erklärte die 23-Jährige: „Er ist wahnsinnig intelligent, allerdings besitzt er wenig soziale Empathie. Daher wird er seine Fehler nie einsehen.“

Viel Aufmerksamkeit will sie dem Ganzen aber nicht schenken, erklärt Antonia Hemmer in ihrer Story. Das Thema Patrick sei für sie inzwischen beendet. „Zwischen uns fließt kein böses Blut, also zumindest von meiner Seite aus“, so die 23-Jährige.

„Ich bin kein Engel“: Patrick Romer sucht die Schuld bei anderen

Bereits im Jahr 2020 veröffentlichte Patrick Romer Posts auf seinem privaten Instagram-Account, in denen er die Kritik von sich wies. „Die traurige Logik meiner Hater“, schrieb er und zählte auf, dass sein Selbstbewusstsein als Arroganz verstanden werde oder seine Teilnahme an einer TV-Show als Suche nach Bekanntheit gesehen werde. „Ich bin kein Engel, mache Fehler, bin nicht perfekt, nicht normal, manchmal verrückt.... Aber wenigstens bin ich – ich selbst“, schrieb er zu einem anderen Posting.

