„Promi Big Brother“-Eklat: Peter Klein schießt gegen gleichaltrige Frauen

Drucken Teilen

Gerade erst haben sich Iris Klein und ihr Noch-Mann Peter bei „Promi Big Brother“ wieder angenähert. Doch seine neuesten Aussagen dürften sie ganz schön treffen.

Köln – Peter Klein (56) ist kein Mann der großen Worte. Bei „Promi Big Brother“ zählte er zu den Ruhepolen im TV-Container. Selbst den für ihn überraschenden Einzug seiner Ex Iris Klein (56) nahm er gelassen hin. Doch im Livestream fiel er nun mit deutlichen Aussagen auf – und die dürften der Mutter von Daniela Katzenberger (37) so gar nicht schmecken. Denn Peter Klein schießt plötzlich gegen gleichaltrige Frauen – dabei war er doch 20 Jahre lang mit Iris zusammen, die ebenso wie er Baujahr 1967 ist.

Peter Klein über Datings-Shows: Er findet Frauen um die 40 perfekt

Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, kam es am Samstag im Livestream zu einer pikanten Szene, die allerdings in Sat.1 am Sonntagabend nicht ausgestrahlt wurde. Peter Klein unterhielt sich mit TikTok-Star Marco Strecker (21) und Ex-„Bachelor“ Dominik Stuckmann (31) über Datings-Shows.

10 Jahre „Promi Big Brother“: Diese Skandale bleiben unvergessen Fotostrecke ansehen

Dominik Stuckmann meint, dass Peter einen guten Rosenkavalier abgeben würde. Doch der konnte sich den Job nicht wirklich vorstellen: „Das wäre mir viel zu stressig“, meinte Peter Klein. Die Kandidatinnen seien ihm auch viel zu jung. Dann bohrte Dominik Stuckmann weiter: „Und wenn die in deinem Alter wären?“ Darauf gestand der gelernte Maler: Seine Traumfrau solle am besten um die 40 Jahre alt sein.

Peter Kleins Läster-Attacke gegen gleichaltrige Frauen: „Die sind zu träge“

Damit beließ es der sonst so wortkarge 56-Jährige jedoch nicht auf sich beruhen, er lästerte dann noch gegen Frauen in seinem Alter: „Die sind zu träge, haben kein Interesse mehr an irgendwas und wollen nur noch spazieren gehen. Da habe ich keinen Bock drauf.“ War das etwa ein neuer Seitenhieb gegen seine Ex Iris?

Gerade erst haben sich Iris Klein und ihr Noch-Mann Peter bei „Promi Big Brother“ wieder angenähert. Doch seine neuesten Aussagen im TV-Container dürften sie ganz schön treffen. Der 56-Jährige lästerte über Frauen seines Alters. © Sat.1

Dabei hatten die beiden sich doch in der gemeinsamen Container-Zeit wieder etwa angenähert. Bei Iris Kleins „Promi Big Brother“-Auszug lagen sie und Peter sich sogar weinend in den Armen. Verwendete Quellen: bild.de; Joyn / „Promi Big Brother“