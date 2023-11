„Schlag den Besten“-Revival: RTL schnappt sich erneut ProSieben-Show

Stefan Raabs Format „Schlag den Besten“ kehrt auf die TV-Bildschirme zurück – allerdings beim Sender RTL. Jetzt gibt es erste Details zum neuen Konzept.

Köln – Dass die TV-Sender untereinander um bestimmte Shows konkurrieren und Sendungen den Heimatort wechseln, kommt immer wieder vor. Jetzt kommt es aber schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit zu einem Revival einer ProSieben-Show bei RTL.

Wie bei „Blamieren oder Kassieren“: RTL schnappt ProSieben „Schlag den Besten“ weg

RTL hat sich erneut eine ProSieben-Show geschnappt und sorgt damit für das Comeback einer Raab-Kultsendung. Nach „Blamieren oder Kassieren“ mit Original-Moderator Elton (52) bringt der Kölner Sender kommendes Jahr nun auch Stefan Raabs (52) Spielshow „Schlag den Besten“ zurück ins TV – rund fünf Jahre, nachdem die Sendung 2019 Premiere bei ProSieben gefeiert hatte.

Nicht nur der Sendeplatz ist neu, auch am Konzept ändert sich einiges. In Staffel eins und zwei traten nicht prominente Personen im „Schlag den Star“-Duell-Prinzip gegeneinander an. In Staffel drei, die ebenfalls noch bei ProSieben zu sehen war, trat der Sieger der vorherigen Sendung gegen bis zu zehn Gegenkandidaten pro Show an.

Neues Konzept für „Schlag den Besten“: Das ändert sich

Mit der Neuauflage wurde nun nochmal ein ganz neues Konzept auf die Beine gestellt. In vier Shows werden jeweils elf Prominente in zehn Spielen gegeneinander antreten. Laut Ankündigung des Senders sind dabei sportliches Geschick und Köpfchen gefragt. Pro Runde geht es um 10.000 Euro.

Vor jeder Challenge muss sich der Sieger eines Spiels entscheiden, ob er zocken oder das bereits erspielte Geld mit nach Hause nehmen will. In der finalen vierten Folge spielen dann die beiden besten Prominenten der Staffel im großen Showdown um den Staffel-Jackpot. Wie bereits die vorangegangenen Staffeln wird auch die Neuauflage von „Schlag den Besten“ von Elton moderiert.

Elton bekommt wieder ein Revival einer alten Show – und diese wechselt erneut von ProSieben zu RTL: „Schlag den Besten“ feiert nach einem Senderwechsel ein Comeback. © Imago/ Future Image

Ob die Neuauflage auch in diesem Fall zum Erfolg für RTL wird, wird sich zeigen. Im Falle von „Blamieren oder Kassieren“ hat sich die Übernahme offenbar bereits gelohnt: Wie der Sender kürzlich mitteilte, habe sich die dritte von zwölf „Blamieren oder Kassieren“-Shows bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 14 Prozent gesichert und somit den Primetime-Sieg beim jungen Publikum erzielt. Dass „Blamieren oder Kassieren“ jetzt bei RTL läuft, fühlt sich für viele Zuschauer jedoch „falsch“ an. Verwendete Quellen: RTL