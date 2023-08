Sechs Folgen pure Angst: ZDF zeigt neue Horrorserie ab 22:30 Uhr

Das ZDF setzt zum Herbstanfang auf Horror in seiner Programmplanung: Auf ZDFneo kommt im Oktober die Serie „Was wir fürchten“, die erst spät nachts auf Sendung geht.

Mainz – ZDFneo möchte seine Zuschauer mit einer neuen Young-Adult-Horror-Serie in Angst und Schrecken versetzen. Wie DWDL.de berichtet, soll „Was wir fürchten“ mit Paul Ahrens (21), Peter Jordan (56) und Mina-Giselle Rüffer (20) genau passend an Halloween (31. Oktober) um 22:30 Uhr ausgestrahlt werden.

„Was wir fürchten“: ZDF zeigt ab Oktober neue Horror-Serie

Die sechsteilige Serie „Was wir fürchten“ erzählt die Geschichte der 17-jährigen Lisa (Mina-Giselle Rüffer), die gemeinsam mit ihrer Mutter Franka (Marie Leuenberger, 43) in ein malerisches Städtchen im Schwarzwald zieht. Dieser Ortswechesl soll Lisa bei ihren psychisch bedingten Panikattacken helfen, unter denen sie zuletzt vermehrt gelitten hat.

Doch als bei der Gedenkfeier zum ersten Jahrestag eines Amoklaufs am Gymnasium das nächste Unglück die Stadt in Aufruhr versetzt, überschlagen sich die Ereignisse. Während Franka, die neue Polizeichefin, sich bei ihren Ermittlungen in große Gefahr begibt, wird Lisa von beunruhigenden Erscheinungen aus dem Reich der Toten heimgesucht.

Wer sich die Grusel-Serie von Regisseur Daniel Rübesam bereits vorher ansehen möchte, kann diese bereits ab 20. Oktober in der ZDF-Mediathek abrufen.

Wayne Carpendale und Daniel Donskoy bald in „Aufgestaut” zu sehen

Auch für „Aufgestaut“, eine neue Instant-Fiction-Serie mit Wayne Carpendale (46) und Daniel Donskoy (33) als Klimaaktivisten, die sich symbolisch auf die Straße kleben, gibt es inzwischen einen Sendetermin. Die Ausstrahlung der sechs Folgen sei ab dem 28. September in der ZDF-Mediathek sowie am Mittwoch, dem 18. Oktober, um 23:15 Uhr auf ZDFneo geplant.

Der Sender betont, dass die Serie ein hochaktuelles und relevantes Thema auf unterhaltsame Weise behandeln wird. Dabei sollen verschiedene Perspektiven und Meinungen respektiert und berücksichtigt werden. Die Regie und das Drehbuch liegen in den Händen von Zarah Schrade und Matthias Thönnissen, die bereits „Schlafschafe“ produziert haben.

Verwendete Quellen: DWDL.de