So lief die zweite Aufzeichnung von „Kiwis große Partynacht“

Teilen

Ab Ende Dezember geht Andrea Kiewel mit „Kiwis große Partynacht“ auf Sendung. Am vergangenen Wochenende wurde bereits die zweite Folge der Show aufgezeichnet.

Berlin – Andrea Kiewel (58) ist den meisten wahrscheinlich als Moderatorin des beliebten ZDF-Fernsehgartens bekannt. Für die kalte Jahreszeit hat sich Kiwi jedoch ein neues Großprojekt an Land gezogen: Mit ihrem eigenen Format „Kiwis große Partynacht“ geht die Entertainerin ab Ende Dezember bei Sat.1 auf Sendung. Die ersten zwei Folgen der Show wurden bereits vor wenigen Tagen in Berlin aufgezeichnet. Und wenn man den Berichten der anwesenden Gäste Glauben schenken darf, können sich Fernsehzuschauer auf eine TV-Gala der Extraklasse freuen.

Bei „Kiwis große Partynacht“ setzt Andrea Kiewel auf ein besonderes Show-Konzept

Wie unter anderem schlagerprofis.de berichtet, wurde das Publikum bei den Dreharbeiten am vergangenen Freitag (3. November) in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Ein Teil war für Tanzpaare reserviert, während die anderen einem üblichen Zuschauerraum ähnelten. Mit diesem Konzept wollen Andrea Kiewel und ihr Team offenbar so gut wie möglich eine tatsächliche „Partynacht“ simulieren.

Stefan Frank, Martin Gruber, Wolf Sander: Die kultigsten Serien-Ärzte aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Wie ein begeisterter Fan gegenüber den „Schlagerprofis“ betonte, scheint der Plan aufzugehen. „Es war einfach eine mega Stimmung gewesen und es hat viel Spaß gemacht“, berichtete die Leserin im Gespräch mit dem Onlineportal. Zum Erfolg des Abends trugen allerdings selbstverständlich vor allen Dingen die eingeladenen Künstler bei.

Die zweite Ausgabe von „Kiwis große Partynacht“ war ein Neunziger-Revival

Bereits die Ankündigung der Gästeliste ließ vermuten, dass das Motto der zweiten Folge von „Kiwis große Partynacht“ die Neunziger Jahre sein werden. Unter anderem Lou Bega (48), Loona (49), Heinz Rudolf Kunze (66) und die Band „Münchener Freiheit“ waren bei Andrea Kiewel zu Gast. Das hatte natürlich zur Folge, dass das Publikum viele der präsentierten Hits bereits kannte, was den Berichten nach eine große Portion der guten Stimmung ausmachte.

Mit „Kiwis große Partynacht“ hat Andrea Kiewel ein neues TV-Großprojekt am Start. © Sat.1; IMAGO/BOBO (Fotomontage)

Möglicherweise könnte Kiwi mit ihrer Schlager-Gala also demnächst auch Branchengrößen wie Florian Silbereisen (42) Konkurrenz machen. Die zweite Ausgabe von „Kiwis große Partynacht“ wird planmäßig am 5. Januar 2024 bei Sat.1 ausgestrahlt. Ein Insider verriet derweil, wie bei der neuen Schlager-Show getrickst wird. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de