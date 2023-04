Alle sahen superschlankes Krasavice-Outfit bei DSDS: So hat Katja zehn Kilo abgenommen

Katja Krasavice fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper und ihrem jüngsten DSDS-Outfit. Kein Wunder, denn die Jurorin hat zehn Kilo abgenommen.

Köln - Katja Krasavice (26) hat bei der Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) am vergangenen Samstagabend (8. April 2023) mit ihrem hautengen und knappen Glamour-Outfit begeistert. Die DSDS-Jurorin präsentierte sich selbstbewusst in einem trägerlösen Body mit tiefem Ausschnitt und zahlreichen silbernen Pailletten.

Katja Krasavice hat zehn Kilo abgenommen: Kalorien zählen und Intervallfasten

Im RTL-Interview verriet die Rapperin anschließend, warum sie sich derzeit so wohl in ihrer Haut fühle: „Ich habe zehn Kilo abgenommen – by the way – innerhalb von drei Monaten.“ Der Grund: Sie habe sich nicht mehr wohlgefühlt.

Ihren schnellen Abnehmerfolg verdanke sie einer App, mit der sie ihre Kalorien getrackt – also gezählt – habe. „Ich zum Beispiel kann am Tag 1.200 Kalorien zu mir nehmen und dann esse ich halt unter diesen Kalorien und dann nehme ich auch ab. Und immer ab 20:00 Uhr mache ich Intervallfasten“, erklärte Krasavice.

Da sie aber nicht noch mehr Körpergewicht verlieren wolle, habe sie nun wieder damit aufgehört. Außerdem stellte sie klar: „Jeder soll sich so wohlfühlen, wie er möchte. Jeder Body ist wunderschön.“

DSDS-Finale am 15. April mit Katja Krasavice und Dieter Bohlen

Aktuell sitzt die Musikerin neben Dieter Bohlen (69), Pietro Lombardi (30) und Leony (25) in der Jury der Jubiläumsstaffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Das große Finale der 20. Ausgabe der RTL-Castingshow findet am 15. April ab 20:15 Uhr bei RTL statt. Im Rennen sind die vier Kandidatinnen und Kandidaten Kiyan Sepehr, Lorent Berisha, Monika Gajek und Sem Eisinger.

Dieter Bohlen und Katja Krasavice sitzen zwar gemeinsam in der DSDS-Jury, sollen sich privat aber regelrecht aus dem Weg gehen, wie Insider behaupten. Das passierte 10 Minuten vor erster DSDS-Liveshow Backstage: Bohlen mobbte Katja Krasavice angeblich. Verwendete Quellen: RTL.de