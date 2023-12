Unfairer „Promi Big Brother“-Schnitt: Jürgen Milski schießt gegen Sat.1

Jürgen Milski flog in der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel überraschend früh raus. Bei Instagram zieht er nun ein Fazit und richtet kritische Worte an Sat.1.

Köln – „Promi Big Brother“ ging am vergangenen Montag nach rund zwei Wochen zu Ende. Zur Gewinnerin der Jubiläumsstaffel wurde Reality-TV-Star Yeliz Koc (30) gekürt. Den Sieg hatte sich sicherlich auch Jürgen Milski (60) erhofft. Die „Big Brother“-Legende zog erneut in den TV-Container und wurde schnell als Favorit gehandelt. Doch im Laufe der Staffel konnte der Partyschlager-Sänger beim Publikum weniger punkten als gedacht und musste die Promi-WG auf dem elften Platz verlassen.

Jürgen Milski: Was wirft er Sat.1 nach „Promi Big Brother“ vor?

Dass die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn nicht eine Runde weiterschickten, lag wohl an einer bestimmten Szene im Haus. Paulina Ljubas (27) eröffnete Milski bei einem Streit, dass er ihr „auf den Sack“ gehe, woraufhin der Reality-Darsteller ihr entgegnete, dass er sich nicht von einem „Suppenhuhn“ und einer „Lachnummer“ wie ihr etwas erzählen lasse. Ljubas urteilte danach aufgebracht, dass Milski sich nur nach außen hin „nett und volksnah“ gebe.

Bei Instagram blickte Milski nun noch einmal auf die „bewegenden zwei Wochen“ im „Promi Big Brother“-Haus zurück – und zeigte sich nicht zufrieden über die Umsetzung der täglichen Sendungen in Sat.1. In einer Instagram-Story erklärte er, dass er viele „schöne, emotionale und vor allem lustige Momente“ im Haus erlebt habe. Diese hätte er gerne abseits des 24/7-Livestreams und damit in den regulären Sat.1-Sendungen länger präsentiert gesehen.

„Dass diese aber in den letzten zehn Tagen komplett in den Hintergrund gerückt wurden, finde ich schade“, kritisierte Milski. Auch dass die „Suppenhuhn-Geschichte“, die im Streit nur fünf Minuten gedauert habe und es danach zu einer Aussprache mit Paulina gekommen sei, „zum 100. Mal gezeigt wurde, da muss ich sagen, irgendwann ist auch mal gut!“

Jürgen Milski zieht wieder in den TV-Container

Ob Milski mit einem weiteren bevorstehenden „Big Brother“-Auftritt zufriedener sein wird? „Ich werde am 14.12. wieder ins ‚Big Brother‘-Haus ziehen. Mein lieber Freund Knossi hat mich eingeladen“, erklärte die TV-Persönlichkeit nach seinem „Promi Big Brother“-Auszug im Gespräch mit spot on news. Streaming-Star Jens „Knossi“ Knossalla (37) hatte zuvor angekündigt, dass es nach dem Ende der im TV ausgestrahlten Staffel mit dem TV-Container dieses Jahr noch nicht vorbei ist.

Seine „Big Brother: Knossi Edition“ wird am 12. Dezember um 12 Uhr an den Start gehen. Die Zugabe wird aber nicht im TV gezeigt, sondern auf dem Streamingportal Twitch. Highlight-Clips werden auf Joyn verfügbar sein. Und anders als die TV-Ausgabe läuft die „Knossi Edition“ nur 57 Stunden. Nach der Premieren-Ausgabe von „Big Brother“ im Jahr 2000, einem Gastauftritt in Staffel sechs im Jahr 2006 und dem „Promi Big Brother“-Ausflug wird sich Milski damit zum vierten Mal in den „Big Brother“-Kosmos begeben.

