Vegan-Zoff zwischen GNTM-Kandidatin und „Galileo“-Star Jumbo eskaliert – Moderatorin muss einschreiten

Jumbo Schreiner und Elena Carrière haben sich einen Streit in der TV-Show „Neo Ragazzi“ geliefert. Beim Thema Ernährung kamen die beiden nicht auf einen Nenner. Moderatorin Sophie Passmann musste sogar eingreifen.

Köln – Jumbo Schreiner (55) und Elena Carrière (27) waren am Donnerstag bei „Neo Ragazzi“ zu Gast. Eigentlich sollte unverfänglich geplaudert werden, doch beim Thema Ernährung gerieten der Moderator und die Ex-„Germany‘s next Topmodel“-Kandidatin aneinander. Es ging los, als Co-Moderator Tommi Schmitt (34) von seiner Erfahrung bei der ProSieben-Show „Duell um die Welt“ berichtete, bei der er den größten Haschkeks der Welt essen musste. Schließlich fragte er Jumbo, ob er Ähnliches auch für Galileo machen musste.

Jumbo Schreiner und Elena Carrière streiten im TV wegen Ernährung

Jumbo hatte bei „Galileo“ den Auftrag, Lebensmittel zu testen: „Ich hatte eine Rubrik bei ‚Galileo‘, die hieß ‚XXL‘ und da haben die Leute noch Spaß an Lebensmitteln gehabt“. Mittlerweile sei das ganz anders, meint der Redakteur. „Heute kommt es nur darauf an, wer jemanden auf Veganismus hinweist oder was schlecht ist für dich.“ Zuschauer würden auf „Spaß an Lebensmitteln“ nicht gut reagieren, meint der 55-Jährige. „Da hast du 20 Daumen nach oben und 21.000, die sagen: ‚Was ist denn da für ein Cholesterin drin?‘“

Model Elena Carrière schritt entsetzt ein, schließlich lebe sie selbst seit 2018 vegan. In einem ernsten Ton entgegnet sie Jumbo: „Ist es was Schlechtes, wenn wir uns jetzt gerade in unserer Gesellschaft mehr darauf fokussieren, dass uns die Lebensmittelindustrie komplett f*ckt? Sorry.“

Zoff zwischen Jumbo Schreiner und Elena Carrière: Moderatorin Sophie Passmann schreitet ein

Die Diskussion der beiden Streithähne setzte Moderatorin Sophie (29) sofort ein Ende und meint: „Wisst ihr, was das Tolle an dieser Sendung ist? Wir konnten vorher entscheiden, dass wir ausnahmsweise mal einen Ort im Fernsehen schaffen, wo wir nicht über wichtige Themen reden, weil wahnsinnig viel über wichtige Themen geredet wird.“ Co-Moderator Tommi ging direkt zum nächsten Thema über und begann Maren Kroymann mit Fragen über ihre Arbeit mit jungen Menschen zu löchern.

