Veronica Ferres‘ „Tatort“-Rolle: Diese berühmte Verbrecherin diente als Vorlage

Am Sonntagabend war Veronica Ferres im Münchner „Tatort“ als skrupellose Geschäftsfrau zu sehen. Inspiriert wurde die Figur von einer bekannten Persönlichkeit.

München – In seiner neuesten Ausgabe mit dem Titel „Königinnen“ scheute der „Tatort“ nicht davor zurück, grausame Realitäten abzubilden. Es ging um junge Frauen mit Ambitionen, skrupellose Männer in Machtpositionen und sexuellen Missbrauch. Veronica Ferres (58) übernahm dabei die Rolle der Geschäftsfrau Sylvia, die dem Präsidenten des fiktiven „Bavaria-Bundes“ junge Mädchen für sexuelle Handlungen zuführt. Die naiven Opfer, die sich durch die Treffen eine Karriere als sogenannte Produktkönigin erhoffen, werden allerdings auf niederträchtigste Weise von Sylvias Boss ausgenutzt.

Veronica Ferres zögerte nicht, als man ihr die Rolle der eiskalten Verbrecherin anbot

„Selten kann man eine Rolle mit solchen Abgründen und einem so harten Schutzschild spielen“, beschreibt Veronica Ferres ihre Arbeit am Münchner „Tatort“ im Gespräch mit Bild. „Die Frau, die ich spiele, ist zwiespältig. Aber es ist wichtig, solche Figuren zu zeigen, weil es sie leider auch im echten Leben gibt.“ Deshalb habe die Erfolgsschauspielerin auch nicht lange nachdenken müssen, als man ihr den Part in der ARD-Reihe anbot.

Die beklemmende Handlung der Folge solle einen bleibenden Eindruck beim weiblichen Publikum hinterlassen, erklärt Ferres im Interview weiter: „Es ist ein weit verbreitetes gesellschaftliches Problem. Der ,Tatort‘ hilft hoffentlich dabei, junge Frauen und Mädchen aufzuklären und zu bestärken, Nein zu sagen.“

Das Phänomen „Tatort“ Seit der Ausstrahlung der ersten „Tatort“-Folge „Taxi nach Leipzig“ am 29. November 1970, hat sich das wöchentliche Krimi-Format zu einem wahren TV-Phänomen entwickelt und beschert der ARD mit jeder neuen Folge ein Millionenpublikum. Bis heute sind stolze 102 Ermittler in der Erfolgssendung zu sehen gewesen – die meisten Einsätze kann dabei das Münchner Duo Ivo Batic (Miroslav Nemec, 68) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, 64) verzeichnen. Von den 22 stetig wechselnden Schauplätzen und Teams – darunter Ludwigshafen, Wien, Stuttgart, Hamburg, Zürich und Bremen – gelten Frank Thiel (Axel Prahl, 62) und Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, 58) aus Münster als die am beliebtesten, wie eine Umfrage von t-online aus dem Jahr 2022 ergeben hat.

Veronica Ferres’ „Tatort“-Rolle wurde vom Leben einer realen Verbrecherin inspiriert

Tatsächlich wurden schon häufiger Fälle aufgedeckt, in denen Sexualstraftäter weibliche Bekannte engagierten, um Verbindungen zu potenziellen Opfern herzustellen. Das bekannteste Beispiel ist zweifelsfrei Ghislaine Maxwell (61), die über Jahrzehnte hinweg minderjährige Mädchen aus ärmeren Verhältnissen rekrutierte und ihrem Ex-Partner Jeffrey Epstein (1953-2019) zuführte. Maxwell wurde deshalb zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, die sie derzeit in den USA absitzt. Ihre Geschichte diente auch Veronica Ferres als Grundlage für die Rolle im Münchner „Tatort“.

Veronica Ferres spielte an der Seite des altbekannten „Tatort"-Duos Miroslav Nemec (69) und Udo Wachtveitl (65). Weil es bei der ARD zahlreiche Umbrüche gibt und die Schauspieler nicht jünger werden, gibt es schon Spekulationen um ihre Zukunft. Einem „Tatort"-Kollegen wäre der Ausstieg der Kollegen ziemlich egal.