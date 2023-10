„Weiß nicht, ob ich das bis zum Ende durchstehe“: „Tatort“-Star ChrisTine Urspruch bricht im TV in Tränen aus

Bei „Tatort“-Star ChrisTine Urspruch sind in der dritten Episode der Show „Die Verräter“ Tränen geflossen. Warum es zu dem Gefühlsausbruch kam, verrät die Schauspielerin mit bewegenden Worten.

Chateau de Béguin - „Tatort“-Star ChrisTine Urspruch (53) nimmt aktuell am RLT-Format „Die Verräter - Vertraue Niemandem!“ teil. In der dritten Folge der Reality-Krimi-Show, die am Mittwochabend in der Primetime bei RTL zu sehen war, ist die Darstellerin von „Alberich“ jetzt an ihre Grenze getrieben worden – und auch ein Stück weit darüber hinaus.

ChrisTine Urspruch bricht bei RTL in Tränen aus

Nachdem sie zunächst zum Team der Loyalen gehörte, entschieden sich Rapper Jalil (36) und Sängerin Anna-Carina Woitschack (30), ChrisTine Urspruch in ihr Team der Verräter zu holen. Schließlich benötigten sie Ersatz für Schauspieler Florian Fitz (55), der zuvor enttarnt worden war.

„Tatort“-Star Urspruch schildert den Moment der Einladung folgendermaßen: „In der Nacht klopfte es irgendwann an meine Tür und dann bekam ich den Brief. Ich habe ihn geöffnet und es ratterte in meinem Kopf: ‚Was soll ich machen?‘ Ich habe nichts zu verlieren. Ich nehme das Angebot an. Ich bin eine Verräterin.“

„Ihr wisst aber, dass ich auf der Abschussrampe stehe?

Im gleichen Atemzug stellten sich bei Urspruch jedoch Sorgen ein. „Ihr wisst aber, dass ich auf der Abschussrampe stehe? Deswegen müssen wir da echt aufpassen. Wie ich rüberkomme, wie ich mich verhalte...“, sagt sie. Und tatsächlich wird die Schauspielerin, die nun zum Lügen verpflichtet ist, gleich am darauffolgenden Morgen von „Princess Charming“-Star Irina Schlauch (32) hart angegangen.

Urspruch treibt das so weit, dass die Tränen fließen. „Ich glaube, ich habe da einen wunden Punkt getroffen. Einerseits hat das so ein bisschen meinen Verdacht wieder bestätigt, andererseits tat es mir in dem Moment wirklich leid“, erklärt Schlauch rückblickend zu der Situation, während sich bei Urspruch Bedenken einstellen, wie lange sie ihre neue Verräter-Rolle noch ausfüllen kann. „Es ist natürlich auch der Druck, der dazu kommt. Ich weiß nicht, ob ich das durchstehe bis zum Schluss“, sagt die Darstellerin bei RTL.

Für ihre Kontrahentinnen und Kontrahenten aus dem Team der Loyalen war das offenbar eindeutig genug. In der Entscheidungsrunde entfallen die meisten Stimmen auf die „Tatort“-Darstellerin, die daraufhin ihre Identität enthüllen muss, und die Sendung verlässt.

ChrisTine Urspruch erklärt ihren Gefühlsausbruch

„Es ist so teuflisch. Das macht das Spiel mit uns. Es ist vielleicht ein sehr großes Wort, aber es bricht uns auch irgendwo – in unserer Stärke, in unserem Sein. Das habe ich wirklich unterschätzt. Das habe ich so noch nicht erlebt. Es ist psychisch hart“, sagte Urspruch anschließend im Einzelinterview. Bei ihre Mitspielerinnen und Mitspielern bricht hingegen Jubel aus. Denn sie sind dem Preisgeld von 50.000 Euro wieder ein Stück näher.

Zuletzt kursierten auch noch Gerüchte, dass ihre Karriere beim „Tatort“ beendet sein soll. Doch ChrisTine Urspruch äußerte sich deutlich zum „Tatort“-Wirbel um „Alberich“. Verwendete Quellen: RTL