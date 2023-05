„Ich will alles“: Davina Geiss will lieber schnelle Autos, anstatt Kinder

Im Staffelauftakt von „Davina & Shania - We Love Monaco“ gaben die titelgebenden Millionärstöchter Einblicke in ihr Weltbild. Mutterwerden steht demnach bei beiden noch nicht auf der Agenda.

Kitzbühel – Am Montagabend (1. Mai) lief der Staffelauftakt des „Geissens“-Ablegers „Davina & Shania - We Love Monaco“ bei RTLzwei. Darin verbrachten die beiden Protagonistinnen der Doku-Soap, Davina Shakira (19) und Shania Tyra Geiss (18) einen Spa-Tag mit ihrem Opa Reinhold (80). Dabei geriet der Großvater ins Sinnieren und erinnerte sich daran, dass er vor über 60 Jahren seinen ersten Sportwagen verkaufen musste. Der Grund? Mit 18 Jahren wurde Reinhold Vater von Robert Geiss (59) – er musste damals also Prioritäten setzen.

„Mit 18 schon Mutter werden, ist nichts für mich. Da ist man ja selber noch Kind“, stellte Millionärstochter Shania fest. Auch ihre Schwester Davina denkt noch längst nicht ans Mutterwerden. „Lieber schnelle Autos als schreiende Kinder“, betonte sie. Reinhold und seine Frau Margret hatten es nicht leicht mit ihrem Nachwuchs. „Robert war kein einfaches Kind. Seinen Spinat hat er immer ausgespuckt“, erinnerte sich der Rentner.

Reinhold Geiss hatte zudem Ratschläge und Weisheiten für seine Enkelinnen parat. „Man kann sich alles kaufen, aber du kannst nicht alles haben. Hat schon Roy Black gesungen“, summte der 80-Jährige den Klassiker „Für dich allein“ vor sich hin. Das Konzept scheint Davina verstanden zu haben, dennoch entgegnete sie: „Ich muss nicht alles haben. Aber ich will alles.“

Robert Geiss – geschäftstüchtiger Unternehmer mit Gespür Nein, Robert Geiss wurde nicht reich geboren, sondern erarbeitete sich seine ersten Millionen an der Seite seines Bruders Michael Geiss: Die beiden gründeten 1986 die Sportbekleidungsmarke Uncle Sam, die insbesondere Bodybuilder zur Zielgruppe hatte. 1995, ein Jahr nach seiner Heirat mit Carmen Geiss, verkaufte der Unternehmer die Firma und zog nach Monaco. Dort und an anderen Orten der Welt entsteht seit 2011 auch die TV-Serie „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ für die er pro Staffel rund 2,5 Millionen Euro verlangen soll. Außerdem ist der 58-Jährige inzwischen mit seiner Marke Roberto Geissini wieder im Modegeschäft aktiv und soll zudem mit Immobiliengeschäften einiges dazu verdienen.

Davina Geiss „muss nicht alles haben“

Die 19-Jährige scheint ihre Vorlieben im Leben zu haben. Kein Wunder, bei dem Vermögen ihres Vaters. Vergangenen November gab dieser im OMR-Podcast an, ein Vermögen von rund 100 Millionen Euro zu besitzen. Verständlich also, dass Davina und Shania aktuell noch wenig Sorgen haben und sich lieber auf ihr Luxus-Leben fokussieren.

Apropos „Die Geissens“: Die Millionärsfamilie musste sich erst kürzlich von einem großen Schock erholen. Denn urplötzlich geht ihr Porsche 911 GT3 in lodernden Flammen auf und explodiert letztendlich. Dabei entgeht Millionärstochter Davina Geiss nur knapp einem Unglück. Verwendete Quellen: RTLzwei, OMR.com